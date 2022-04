Rathenower Bürgermeisterwahl ist gültig – Amtseid am 31. Mai

Rathenow

Am 31. Mai wird Jörg Zietemann seinen Amtseid als neuer Bürgermeister der Stadt Rathenow ablegen. Zugleich erhält er dann von dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Corrado Gursch, die Ernennungsurkunde. „Dies soll nicht im Rahmen einer Stadtverordnetenversammlung passieren, sondern in einem gesonderten Termin“, kündigte Jörg Zietemann an.

Zugleich wolle man an diesem Tag dem noch amtierenden Bürgermeister der Stadt Rathenow, Ronald Seeger, danken. Geplant war eigentlich eine besondere Veranstaltung zum Dienstjubiläum des Bürgermeisters, doch noch ist Ronald Seeger im Krankenstand.

Nochmals Blumen

Zur Sitzung der Stadtverordneten gab es noch einmal Blumen für Jörg Zietemann, nachdem die Stadtverordneten die Bürgermeisterwahl für gültig erklärt hatten.

Bianca Eichlers Auftritt

Die stellvertretende Wahlleiterin Bianca Eichler hatte zuvor noch einmal die Zahlen erläutert. „Mein Dank gilt aber ganz besonders den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die bei der Erstwahl und bei der Stichwahl zur Verfügung standen und zügig gezählt haben.“

Jörg Zietemann ist ab dem 1. Juni Bürgermeister. Quelle: Markus Kniebeler

Bereits in seinem Bürgermeisterbericht war Zietemann, der Ronald Seeger im Rathaus vertritt, noch einmal auf den Wahlkampf eingegangen. Er bedankte sich bei den Mitbewerbern für den „weitgehend sehr fairen Wahlkampf“.

Viele Bewerber in der SVV

Der neue Bürgermeister glaubt, es werde von Vorteil sein, wenn viele Bewerber zur Bürgermeisterwahl nun auch Verantwortung in der Stadtverordnetenversammlung tragen. „Wir müssen gemeinsam zum Wohle der Menschen wirken.“

Darum bot Zietemann Diana Golze (Die Linke) und Sebastian Lodwig (SPD), die nun beide ihren Fraktionen vorstehen, die enge Zusammenarbeit an. Mit Corrado Gursch (CDU) habe er ohnehin schon Kontakt, da dieser Vorsitzender der Stadtverordneten sei.

Pohl bald dabei?

Und er freue sich auch, dass Bürgermeister-Bewerber Marcel Böttger (Die Partei) einer eigenen Fraktion angehöre. Martin Pohl, der als Einzelbewerber angetreten war, gehört nicht der SVV Rathenow an. „Aber das muss nicht so bleiben, vielleicht wird er ja mal Stadtverordneter und ist dann dabei“, sagte Jörg Zietemann.

Digitaler Auftakt

Es war zum zweiten Mal eine Stadtverordnetensitzung, die im Live-Stream verfolgt wurde. Vizebürgermeister Jörg Zietemann hatte betont, man sei mit dem Auftakt zufrieden. Zwar habe es einige technische Wackler bei der Übertragung gegeben – aber das werde sich in Zukunft noch einspielen.

Am 1. Juni – dem Kindertag – beginnt die Amtsperiode von Jörg Zietemann. Das soll allerdings keineswegs verheißen, Kommunalpolitik sei ein Kinderspiel.

Von Joachim Wilisch