Rathenow: Bürgerpreis geht an Rayk Sommer

Rathenow

Der Rettungssanitäter Rayk Sommer ist mit dem Bürgerpreis der Stadt Rathenow ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit im Festsaal der Musikschule am Schwedendamm statt.

Schüler der Musikschule Havelland eröffneten die Festveranstaltung. Zu den Gästen gehörten auch die Rathenower Ehrenbürger Günter Thonke und Klaus Eichler sowie die stellvertretende Landrätin Elke Nermerich ( SPD) und der stellvertretende Ministerpräsident Christian Görke ( Die Linke).

Anregende Gespräche

Es war ein Abend mit anregenden Gesprächen und vielen Erinnerungen an die bewegenden Tage im Herbst 1989, als die Berliner Mauer fiel. Bürgermeister Ronald Seeger ( CDU) arbeitete in der Wendezeit noch auf dem Bau, wechselte dann aber mit den sich vollziehenden Veränderungen in die Kommunalpolitik und damit in das Rathaus.

Schüler der Musikschule Havelland eröffneten die Festveranstaltung. Quelle: Norbert Stein

Seeger erinnerte in seiner Festansprache an die Montagsdemonstrationen vor 29 Jahren mit dem unüberhörbaren Ruf von der Straße „Wir sind das Volk“ und an die Gründung des Neuen Forums in Rathenow Anfang Oktober 1989. Seeger sagte, Rathenow habe sich in 29 Jahren deutscher Einheit zu einer attraktiven Stadt mit regem gesellschaftlichen Leben entwickelt.

Licht und Schatten

Die Entwicklung sei aber auch mit schmerzlichen Einschnitten verbunden gewesen, so Seeger und erinnerte an den Verlust von 5000 Arbeitsplätzen nach der Wende und den Einwohnerschwund von rund 20 Prozent. Er würdigte die Entwicklung von Handwerk, Gewerbe und Rathenow als Stadt der Optik. Der Bürgermeister nannte die Überwindung von Lohn- und Rentenunterscheiden zwischen Ost und West als wichtige noch zu lösende Aufgabe.

Die Rathenower Ehrenbürger Klaus Eichler und Günter Thonke (re.) nahmen an der Festveranstaltung teil. Quelle: Norbert Stein

Seit 2010 ehrt die Stadt alle zwei Jahre besonderes ehrenamtliches Engagement mit einem Bürgerpreis. Nun steht auch Rayk Sommer auf der Liste der Preisträger.

„ Rayk Sommer hat sich der Rettung von Menschen verschrieben“, würdigte der Bürgermeister die Verdienste Sommers. Der engagiert sich seit 21 Jahren ehrenamtlich beim ASB, bereits 26 Jahre ist er Mitglied der Feuerwehr. Er widmet sich der Jugendarbeit und Drogenprävention, ist bei Großveranstaltungen als Sanitätsleiter im Einsatz und gründete 2014 die Rettungstaucherstaffel Havelland.

Ehefrau nahm Preis entgegen

Stellvertretend für den Geehrten, der mit einer Delegation der Bundesrettungsstaffel beim Deutschen Einheitsfest in Kiel weilte, nahm dessen Frau Berit den Preis aus den Händen des Bürgermeisters und des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Corrado Gursch, entgegen.

Die Einladung nach Kiel habe ihr Mann bereits vor vier Monaten erhalten, entschuldigte Berit Sommer dessen Fehlen. Sie dankte in dessen Namen für die Auszeichnung und verriet den von ihrem Mann des Öfteren geäußerten Wusch, der Tag möge 48 Stunden haben, damit alle Aufgaben erfüllt werden können.

Nominiert für den Bürgerpreis war auch Günther Assmann. Der Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbibliothek starb Ende September. Die Teilnehmer der Festveranstaltung gedachten seiner mit einer Schweigeminute.

Von Norbert Stein