Schulen und Kitas sind in Deutschland rauchfreie Zonen. Das ist auch mehr als verständlich. Denn wie soll man Kinder wirksam vor den Gefahren der Qualmerei warnen, wenn vor ihren Augen hemmungslos geschmaucht wird.

Allerdings gilt das Rauchverbot nur innerhalb des Schulgeländes. Außerhalb desselben darf nach Herzenslust gequalmt werden. Und von diesem Recht wird nach Einschätzung von Andreas Gensicke auch rege Gebrauch gemacht. Immer wieder stelle er fest, so der Rathenower CDU-Chef jüngst im Bildungsausschuss, dass Eltern beim Bringen oder Abholen ihrer Kinder der Rauchlust frönen.

Vorschlag im Ausschuss

Dass das alles andere als ein vorbildliches Verhalten ist, musste Gensicke nicht näher ausführen. Er machte den Vorschlag, das Rauchen vor Kitas und Schulen der Stadt generell zu verbieten. Denn wo, wenn nicht dort, gelte es, mit gutem Vorbild voranzugehen.

Der Rathenower CDU-Chef Andreas Gensicke hat eine Debatte über das Rauchverbot vor Kitas und Schulen angestoßen. Quelle: Uwe Hoffmann

So einfach, wie der CDU-Chef sich das vorstellt, wird ein Rauchverbot allerdings nicht in Kraft gesetzt werden können. Darauf wies Reinbern Erben, Leiter des Rathenower Bürgeramtes, hin. Das Rauchen in der Öffentlichkeit – etwa auf Plätzen, Gehwegen und Straßen – sei in Deutschland erlaubt. Die Stadt sei also nicht befugt, ein entsprechendes Verbot zu verhängen.

Kippenschnippen nicht erlaubt

Tätig werden kann das Ordnungsamt allerdings, wenn die Raucher ihre Kippen an Ort und Stelle fallen lassen. Das ist nach Auskunft Erbens nicht erlaubt und kann geahndet werden. Voraussetzung sei allerdings, dass man den Übeltäter auf frischer Tat ertappe. Und natürlich würden die meisten Raucher, wenn ein Kontrolleur in Sicht sei, auf das Wegschnippen der Kippe verzichten.

Möglich ist es nach Auskunft des Bürgeramtsleiters auch, Schilder mit Aufschriften wie „Rauchen unerwünscht“ aufzustellen – auch außerhalb des Schulgeländes. Wenn sich aber jemand nicht daran halte, gebe es keine Handhabe gegen ihn. Die Ausschussmitglieder kamen überein, sich mit dem Thema in einer der nächsten Sitzungen erneut zu beschäftigen.

Von Markus Kniebeler