Rathenower Carnevals Club sagt fast alle Veranstaltungen ab

„Noch vor wenigen Wochen hatten wir gehofft, traditionell am 11. November um 11.11 Uhr nach einen Umzug durch die Innenstadt vom Bürgermeister den Stadtschlüssel zu übernehmen“, sagt Mario Lienig, Präsident des RCC.

Für den vierten Umzug mit Gastvereinen am 21. November hatten in diesem Jahr erstmals Vereine aus Kloster Lehnin, Schöneiche, Mühlenhof, Woltersdorf, Schmergow, Ludwigsfelde, Luckenwalde, Blankenfelde und Golzow zugesagt. Der erneute Lockdown macht alle närrischen Hoffnungen und Planungen zunichte. Lienig: „Wir haben uns entschlossen, alle Sitzungen der Saison 2020/2021 abzusagen.“

Doch der RCC lässt sich nicht komplett von Corona verdrängen. „Wir werden am 11. November, 11.11 Uhr, in ganz kleinem Rahmen, ohne Publikum und unter Einhaltung der Hygieneregeln eine Schlüsselübergabe am Rathaus organisieren“, kündigt Mario Lienig an.

„Notfalls muss der Bürgermeister den Schlüssel von oben aus dem Fenster seines Büro werfen“, scherzt Prinz Uwe III. „Es soll ein kleines Lebenszeichen des RCC und ein Symbol für alle Karnevalsvereine und Kulturschaffenden sein.“

Das ganze Jahr über haben die Tanzensemble, von der ‚Milchstraße’ bis zu den ‚Raketen’, regelmäßig trainiert und das neue Programm einstudiert. „Das Programm für die 53. Saison stand bereits grob fest“, so Lienig weiter.

Manuela I. und Uwe III., das Großwudicker Ehepaar Reimann, hängt noch eine weitere Saison als Prinzenpaar dran. Auch Jugendprinzessin Josephine Hecht fand Spaß an ihrem „Job“ und wollte gern noch ein weiteres Jahr ihr Krönchen tragen. Die 14-Jährige tanzt seit vier Jahren in der Grünen Garde des RCC. „Ich liebe es zu tanzen. Einerseits den Tanz während des Karnevals aber auch sehr gern HipHop“, so Josephine, die auch im Musicalensemble der Musik- und Kunstschule Havelland tanzt.

Viele Narrenprinzen

Nach dem 14-jährigen Runer Abraham im letzten Jahr ist nun Louis Sengespeick der Prinz an ihrer Seite. Louis ist der Sporß des RCC-Zeremonienmeisters Roger Sengespeick. „Mit Karneval hatte ich bisher wenig zu tun und auch wenig Zeit dafür. Ich spiele Schlagzeug und Fußball“, sagt der 14-Jährige. „Mein älterer Bruder war schon vor über zehn Jahren RCC-Kinderprinz.“

Der heute 19-jährige Justus Sengespeick trug gemeinsam mit Josephine Fischer, seit über zehn Jahren Tänzerin in verschiedenen RCC-Ensembles und Trainerin des Nachwuchses, in der Saison 2007/2008 als zweites Kinderprinzenpaar des RCC Krone und Zepter. „Zudem hatte sich noch ein Kinderprinzenpaar gefunden2, sagt Mario Lienig.

Wenn sich die Corona-Situation wieder etwas entspannt, kann man einzelne Tanzensembles des RCC auch im kleinen Rahmen für private Feiern buchen, so Präsident Lienig. Telefonischer Kontakt unter 03385/516546 und 03385/512796.

