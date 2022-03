Rathenow

Auch die ersten Erstwähler haben den Weg an die Wahlurne gefunden. So auch Moritz Rentmeister. Der 18-jährige Bürgelschüler hat im Wahllokal 6 im Freizeithaus Mühle gewählt. „Ich wünsche mir, dass der neue Bürgermeister/in weiter die Interessen der Jugend in der Stadt unterstützt. Ganz besonders sollte der Rideplatz und andere Jugendprojekte weiter gefördert werden. Ich habe mich im Vorfeld der Wahl mit den Kandidaten beschäftigt und auseinandergesetzt. Ich hoffe so die richtige Entscheidung getroffen zu haben“, so Moritz Rentmeister. Mehr Infos zur Stichwahl um den Bürgermeisterposten finden Sie im MAZ-Liveticker.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jürgen Ohlwein