Rathenower Fahrfehler an den Kreisverkehren gezählt

Rathenow

Diesmal wurde nicht beschlossen, diesmal wurde diskutiert: In der jüngsten Sitzung des Ordnungsausschusses der Stadtverordnetenversammlung Rathenow diskutierten seine Mitglieder zum Tagesordnungspunkt „Ordnung und Sicherheit in der Stadt Rathenow, Anregungen zu Gefahrenstellen und zu verkehrsregelnden Maßnahmen“. Und da gab es einige Schwerpunkte, die die Stadt seit vielen Jahre beschäftigen: Das reichte von Graffiti-Schmierereien und täglichen Verkehrsverstößen vor allem in der Innenstadt bis zum fehlenden Papierkorb an bestimmten Stellen.

Vort-Ort-Termin am Märkischer Platz – mit ordnungswidriger Radfahrerin im Hintergrund. Quelle: Uwe Hoffmann

Diskussionsgrundlage zum Thema Verkehrssicherheit bildeten dabei ein Vor-Ort-Termin und Verkehrszählungen. Bereits im Vorfeld der Märzsitzung hatten sich die Ausschussmitglieder mit Reinbern Erben, als Bürgeramtsleiter auch für das Sachgebiet Ordnungsverwaltung zuständig, und ADFC-Ortsgruppensprecher Jens Gericke zu einem Vor-Ort-Termin in der Berliner Straße getroffen. Sie hatten die regelmäßigen und vielfältigen Verkehrsverstöße, gerade an den Kreisverkehren, im Blick. Nach diesem Vor-Ort-Termin hatten sich die Ausschussmitglieder Karl-Reinhold Granzow, Horst Schwenzer, Gisbert Damm sowie ADFC-Sprecher Jens Gericke zu einer Verkehrsbeobachtung an den Kreisverkehren entschieden, um die Verstöße zu erfassen und sich einen Überblick zu verschaffen.

Am Markttag parkt einer der Gemüsehändler regelmäßig seinen Lkw teilweise auf dem Radweg, der zur Straße führt. Quelle: Uwe Hoffmann

Innerhalb von zwei Tagen notierten sie an den drei Kreisverkehren in der Berliner Straße jeweils eine halbe Stunde lang die Verstöße von Kfz- und Radfahrern. „Zu unserer Beobachtung konnten wir die Gesamtzahl der Verkehrsteilnehmer nicht zum Vergleich erfassen. Zudem bilden die Zahlen nur Momentaufnahmen ab. Die Daten sind daher unvollständig und geben nur einen groben Überblick. Sie können aber als Diskussionsgrundlage dienen“, so Jens Gericke. Denn die Zahlen hatten es in sich.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die insgesamt meisten Verstöße an allen drei Kreisverkehren waren „Radfahrer fährt auf Gehweg“, sie wurden 16 bzw.18 Mal sowie 46 Mal am Kreisel B 102 erfasst, und „Kfz blinkt nicht beim Ausfahren“ mit 60, 85 bzw. 66 Verstößen an den drei Kreiseln. An den Kreiseln Goethestraße und Mittelstraße wurde 17 Mal das zweispurige Fahren im Kreisverkehr beziehungsweise das Befahren des Kreiselinnenrings festgestellt. Am Kreisverkehr Goethestraße wurde registriert, dass sechs Autofahrer die Radfahrer innerhalb des Kreisverkehrs überholten sowie dass vier Kfz erst auf dem Zebrastreifen zum Stehen kamen, ein Auto nahm sich am Zebrastreifen rechtswidrig die Vorfahrt.

ADFC-Ortsgruppensprecher Jens Gericke, Bürgeramtsleiter (mit Ordnungsamt) Reinbern Erben mit Ausschussmitglied Jörg Rakow (v. li.) beim Vor-Ort-Termin in der Berliner Straße. Quelle: Uwe Hoffmann

„Am Kreisel B 102, noch vor der Straßensperrung, war auffällig, dass bei hohem Fahrzeugaufkommen die Einfahrt in den Kreisel aus der Fehrbelliner Straße oft in riskanter Weise erfolgte und jede sich andeutende Lücke im Fahrzeugstrom genutzt wurde, um in den fließenden Verkehr des Kreisels zu gelangen. Die erhöhte Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer bei diesem Manöver ließ oftmals das Blinken bei der kurzen Strecke zur Ausfahrt Steinstraße ‚vergessen’“, so Gisbert Damm. „Das signifikant erhöhte Befahren des Fußweges aus der Fehrbelliner Straße in die Steinstraße ist offenbar der Tatsache geschuldet, dass die Einfädelung des Radweges in die Fahrbahn bei der hohen Fahrzeugdichte vielen Radfahrern zu riskant erscheint.“

Horst Schwenzer machte noch einmal auf den Flyer aufmerksam, den der Landesbetrieb Straßenwesen und die Stadt Rathenow im April 2017 herausgegeben hatten, der die wichtigsten Verkehrsregeln in den Kreisverkehren zusammenfasst. Dazu gehören: Beim Einordnen vom Radweg in den Verkehrsfluss der Straße hat das Rad Vorfahrt. Überholen in der Furt ist unzulässig. Um gefährliches Überholen von Kfz zu verhindern, sollten Radfahrer im Kreisverkehr in der Fahrbahnmitte fahren. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr müssen Autos den Radfahrern Vorrang gewähren. Laut StVO sind Radfahrer, die Fußgängerüberwege fahrend überqueren, nicht „vorfahrt“berechtigt.

Nicht nur in den drei Kreisverkehren in der Berliner Straße kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen, auch mit Beteiligung von Radfahrern, so wie hier in der Diskussion zwischen beteiligtem Auto- und Radfahrer nach einem Unfall mit glimpflichem Ausgang Mitte April 2021. Quelle: Uwe Hoffmann

„Die Unkenntnis, aber auch das Verhalten von Rad- und Autofahrern in der Stadt, sind erschreckend. Auch Fußgänger betreten den Zebrastreifen, ohne vorher mal auf den Verkehr zu achten“, so Reinbern Erben, der nach dem Vor-Ort-Termin des Ausschusses drei Schwerpunkte zusammenfasste: Die Auswertung der Unfallstatistik an den Kreisverkehren, die Ermittlung der Hauptunfallquellen sowie ein Gespräch mit der Unteren Verkehrsbehörde, um die Situation zu entspannen. „Inzwischen hat die Stadt die Unfallstatistik 2018 bis 2020 und wird sie für die drei Kreisverkehre, den Kreisverkehr Große Milower Straße sowie, zum Vergleich, die der Stadt insgesamt auswerten. Danach werden wir das Gespräch mit der Polizei und dem Landkreis führen“, so Amtsleiter Erben.

Von Uwe Hoffmann