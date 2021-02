Rathenower Feuerwehr bekommt eine neue Drehleiter

Rathenow

Die Rathenower Feuerwehr wird in diesem Jahr eine neue Drehleiter bekommen. Das haben Ortswehrführer Oliver Lienig und Bauamtsleiter Matthias Remus auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Die neue Leiter ist bestellt und könnte, wenn alles nach Plan läuft, im Sommer ausgeliefert werden.

Bei der Neuanschaffung handelt es sich um eine der größten Investitionen der Rathenower Wehr überhaupt. 750.000 Euro hatten die Stadtverordneten bereits im vergangenen Jahr freigegeben, um den Kauf der Leiter zu ermöglichen.

Einstimmige Entscheidung

Die Entscheidung der Abgeordneten zum Kauf der Leiter fiel einstimmig, weil die Rathenower Wehrführung an der Dringlichkeit der Investition keinen Zweifel gelassen hatte. Die alte, vor 25 Jahren angeschaffte Drehleiter, hatte in den letzten Jahren nicht mehr einwandfrei funktioniert. Oliver Lienig musste nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, um klar zu machen, dass Aussetzer dieses lebensrettenden Geräts fatale Folgen haben können.

Denn die Leiter wird nicht nur eingesetzt, um Brände von oben zu bekämpfen oder beim Astschnitt bis in die höchsten Kronen zu gelangen. Vor allem als Rettungsgerät ist die Leiter unverzichtbar. Wenn etwa bei Hausbränden der Flur verraucht ist und damit zur tödlichen Falle wird, ist die Rettung per Leiter nach Aussage Lienigs oft die einzige Möglichkeit, eingeschlossene Menschen aus ihren Wohnungen zu bekommen.

Nachbarwehren halfen aus

Weil die alte Leiter immer öfter ihren Dienst verweigerte, wurde sie im Sommer 2019 aus dem Verkehr gezogen. In den Folgemonaten halfen die benachbarte Feuerwehren aus Premnitz und Rhinow den Rathenower Kameraden mit ihrer Technik aus. Tatsächlich kam seit der Stilllegung der alten Leiter vom August 2019 bis zum Februar 2020 genau 26-mal eine fremde Leiter in Rathenow zum Einsatz.

Weil man die Hilfsbereitschaft der Nachbarwehren nicht überstrapazieren wollte, fiel der Entschluss, die Zeit bis zur Inbetriebnahme der neuen Leiter mit einem Leihgerät zu überbrücken. Seit Mitte Februar steht die Mietleiter in der Halle der Feuerwache. Mit rund 2500 Euro pro Monat schlägt die Miete zu Buche. Der Vertrag kann monatsweise bis zum Eintreffen der neuen Leiter verlängert werden.

Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig (li.) und Drehleiter-Fahrer Mathias Radicke vor dem alten Modell. Quelle: Markus Kniebeler

In der vergangenen Woche nun war eine Abordnung der Rathenower Feuerwehr beim Hersteller der Leitern in Ulm, um die Konfiguration für das Rathenower Gerät mit den Spezialisten abzustimmen. „Eine Drehleiter kauft man nicht so einfach von der Stange“, erklärt Oliver Lienig. Jedes einzelne Gerät werde nach den Wünschen des Bestellers individuell zusammengebaut. Deshalb seien Lieferzeiten von 18 bis 24 Monate nicht unüblich.

Lieferzeit verkürzt

Dass es in Rathenow erheblich schneller gehen wird, ist der Corona-Pandemie zu verdanken. Der Hersteller hatte einige Leitern vorproduziert, um sie auf einer Fachmesse vorzuführen. Die Messe fällt aus. Und die Rathenower Wehr hat das Glück, eine in Teilen vorgefertigte Leiter übernehmen zu können. Die in Ulm verabredete Konfiguration der Rathenower Leiter wird nun in den kommenden Monaten umgesetzt.

Was die reine Größe des Auslegers angeht, besteht zwischen dem alten Modell und dem Nachfolger übrigens kein Unterschied. Beide Leitern können, wenn sie senkrecht stehen, bis zu einer Maximallänge von 30 Metern ausgefahren werden.

Rundumblick dank Kamerasystem

In Sachen technischer Ausstattung liegen allerdings Welten zwischen den beiden Modellen. Während bei der alten Leiter beispielsweise immer jemand darauf achten musste, wo die Stützen platziert werden, ermöglicht beim neuen Modell ein Rundum-Kamerasystem es dem Fahrer, die Stützen von seinem Sitz in Stellung zu bringen – egal ob es helllichter Tag oder finstere Nacht ist.

Außerdem ist die Software in der Lage, Leiterbewegungen abzuspeichern, so dass sie bei ähnlichen Einsätzen per Knopfdruck abgerufen werden können. Und schließlich ist am Korb, der in alle erdenklichen Richtungen bewegt werden kann, eine Spritze fest installiert, die nur noch mit einem Schlauch verbunden werden muss.

All diese technischen Finessen dienen nicht dem Selbstzweck, sondern wurden ersonnen, um das Gerät schneller und effizienter zu machen. „Bei einem Rettungseinsatz kann es um Leben und Tod gehen“, sagt Oliver Lienig. „Da ist jede Sekunde, die bis zur Inbetriebnahme der Leiter gewonnen wird, Gold wert.“

Von Markus Kniebeler