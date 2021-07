Rathenower Feuerwehr bewahrt Gebäude vor dem Einsturz

Rathenow

Ein Einsatz in der Semliner Straße hat die Rathenower Feuerwehr am Freitagabend stundenlang beschäftigt. Nach Auskunft von Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig, der den Einsatz leitete, drohte das Flachdach eines seit langer Zeit leer stehenden Ladens in der Semliner Straße einzubrechen.

Wegen der Regenfälle der letzten Zeit hatten sich auf dem Dach hunderte Liter Wasser angesammelt. Weil das Gebäude mit einem nebenstehenden Wohnhaus verbunden ist, bestand die Gefahr, dass durch den Druck die Stabilität Schaden hätte nehmen können.

Blick von oben auf das kontrolliert zum Einsturz gebrachte Dach des Flachbaus. Quelle: Kay Harzmann

Mit einer Spezialsäge schnitten die Einsatzkräfte das Dach von oben auf, sodass das angestaute Wasser abfließen konnte und der Druck von dem Gebäude genommen wurde. Bei dieser Operation habe die neue Drehleiter mit dem beweglichen Korb gute Dienste geleistet, so Lienig.

Während des Einsatzes musste die Semliner Straße rund drei Stunden lang gesperrt werden. 15 Feuerwehrleute waren in Aktion. Gegen 2 Uhr waren sie zurück auf der Wache.

Von Markus Kniebeler