Rathenower Feuerwehr löscht Brand in Gartensparte

Ein Brand in der Gartensparte am Birkenweg hat der Rathenower Feuerwehr am Montagvormittag den ersten Einsatz der Woche beschert. Nach Auskunft von Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig, der den Einsatz leitete, hatte ein Laubenbesitzer Unrat verbrannt.

Gegen 7.20 Uhr waren die Einsatzkräfte der Rathenower Feuerwehr ausgerückt. Ein Autofahrer, der auf der B 188 unterwegs war, hatte Flammen und Rauch gesehen und die Feuerwehr alarmiert. „Es hat mächtig gequalmt“, so Lienig. Anfangs sei man davon ausgegangen, dass eine Laube brennt.

Am Einsatzort stellte sich das glücklicherweise als Fehleinschätzung heraus. Der Gartenbesitzer habe unmittelbar neben seiner Laube ein Feuer angezündet, in dem er Holz, Plastik und anderen Unrat verbrennen wollte. „Der Brand war schnell gelöscht“, so Lienig. Der Verursacher habe beteuert, nicht gewusst zu haben, dass das Abbrennen von Abfällen nicht erlaubt sei.

Ihm droht nun ein Bußgeld. „Man kann von Glück sagen, dass die Flammen nicht auf das Gartenhaus übergegriffen haben“, so Lienig. „Dann wäre die Sache nicht so glimpflich abgelaufen.“

Das Entzünden von Feuern ist in Rathenow grundsätzlich nicht erlaubt – es sei denn, es wurde auf Antrag eine Genehmigung erteilt. Auch Gartenabfälle dürfen nicht verbrannt, sondern müssen bei den entsprechenden Anbietern entsorgt werden.

Von Markus Kniebeler