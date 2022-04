Rathenower Feuerwehr steuert auf Einsatzrekord zu

Rathenow

Als am 9. März Rathenower Feuerwehrleute gegen 20 Uhr zu einem Brand im Falkenweg ausrückten, da konnte niemand wissen, dass sich dieser Einsatz zu einem der längsten in der Geschichte der Rathenower Feuerwehr auswachsen würde.

Aber so war es. Als die komplett ausgebrannte Lagerhalle geräumt und der Einsatz nach mehr als drei Tagen beendet wurde, standen in der Bilanz über 90 Einsatzstunden. Selbst der verheerende Herbststurm Xavier im Jahr 2017 hatte die Einsatzkräfte nicht so in Anspruch genommen.

Der Brand der Lagerhalle im Falkenweg war aber nicht der einzige überdimensionale Einsatz, den die Rathenower Feuerwehr in diesem Jahr zu absolvieren hatte. Die beiden aufeinanderfolgenden Stürme Ylenia und Zeynep Mitte Februar bescherten den Brandschützern ebenfalls fast 90 Einsatzstunden.

Sturm Zeynep hielt im Februar die Rathenower Feuerwehrleute auf Trab. Quelle: Kay Harzmann

In der Statistik der Rathenower Feuerwehr führen diese besonderen Lagen, wie es im Feuerwehrjargon heißt, zu einem Novum. Noch nie waren die Feuerwehrleute innerhalb von drei Monaten so oft und so viel unterwegs, wie im ersten Quartal des Jahres 2022: Vom 1. Januar bis zum 31. März sind 214 Einsätze mit einer Gesamteinsatzdauer von 309 Stunden verzeichnet. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 wurden 322 Einsätze mit insgesamt 420 Einsatzstunden absolviert.

„Das habe ich so geballt auch noch nicht erlebt“, sagt Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig. „Ich rechne fest damit, dass wir am Ende dieses Jahres erstmals in der Geschichte der Rathenower Feuerwehr mehr als 400 Einsätze absolviert haben werden.“

Wird es Waldbrände geben?

Die Frage ist, welche Kapriolen das Wetter in diesem Jahr noch schlägt. Setzt sich die extreme Trockenheit, die im März herrschte, fort, könnten Wald- und Flurbrände den Einsatzkräften Arbeit bescheren. Und nicht ausgeschlossen, dass der Herbst als sturmreichste Zeit des Jahres die Zahl der Einsätze noch weiter nach oben treibt. „Wenn wir am Ende des Jahres bei 500 Einsätzen landen, würde mich das auch nicht wundern“, so Lienig.

Was natürlich für die Männer und Frauen, die in Rathenow ihren freiwilligen Dienst tun, eine erhebliche Belastung bedeuten würde. Der Brand der Lagerhalle am Falkenweg etwa konnte nur bewältigt werden, weil Feuerwehren aus den Nachbargemeinden die Rathenower Kameraden unterstützen. „Das war ein richtiger Gemeinschaftsakt“, so Lienig.

Gute Zusammenarbeit

Diese Extremsituation habe gezeigt, wie zuverlässig das Feuerwehrsystem im Westhavelland funktioniere. „Bei einem derart langen Einsatz kommt es darauf an, dass die verschiedenen Kräfte optimal zusammenspielen“, so Lienig. Das erfordere zum einen gute Organisation und zum anderen eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft. Natürlich komme es auch mal zu Reibungsverlusten. „Aber am Ende hat alles gut geklappt“, so Lienig. „Das war ein gutes Training unter Realbedingungen.“

Von Markus Kniebeler