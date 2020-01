Rathenower Firmen auf der Messe Opti

München

Acht Firmen und Einrichtungen aus Rathenow sind an einem Gemeinschaftsstand auf der Opti in München dabei, der größten Augenoptikmesse in Deutschland. Nach der Eröffnung am Freitag um 10 Uhr ging es noch etwas verhalten los, berichtet Randolph Götze vom Netzwerk Optic-Alliance Brandenburg-Berlin, doch schon am Nachmittag des ersten Tages sei die Zahl der Besucher stark angewachsen.

Gerade war dort eine Präsentation des neuen Buches „ Rathenow – Wiege der optischen Industrie“ geplant. Der Gemeinschaftsstand befindet sich in Halle 4. Die Vertreter der Rathenower Firmen wissen, dass die Ergebnisse der Opti ein guter Maßstab dafür sind, wie das neue Jahr wird.

Von Bernd Geske