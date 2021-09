Rathenow

Wenn man den Blumenladen „Puste Blume“ in Rathenow betritt, bekommt man als Erstes ein Lächeln zu sehen. Es kommt von der Frau hinter der Blumentheke: Josephine Wessel.

Die 24 Jahre junge Frau betreibt den Blumenladen jetzt dreieinhalb Jahre. Schon immer interessierte sie sich für Blumen und Pflanzen. „Mein Vater hat im Wald gearbeitet. Da bin ich schon sehr früh mit den Pflanzen in Berührung gekommen. Blumen und Pflanzen sind mein Ein und Alles. Deshalb habe ich eine Ausbildung als Floristin gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß bereitet, so dass ich in diesem Beruf weiter gearbeitet habe“, erzählt sie.

Zunächst arbeitete Josephine Wessel in einem Blumengeschäft in Brandenburg. „Als meine Chefin damals in den Ruhestand gehen wollte, fragte sie mich, ob ich nicht das Geschäft übernehmen wolle. Allerdings suchte ich dafür einen passenden Geschäftsraum in Rathenow“, so Josephine Wessel.

Fündig wurde die ausgebildete Floristin in der Mittelstraße 26. „In das Geschäft habe ich mich sofort verliebt. Es war so klein und gemütlich“, so die Floristin. Schnell war das Geschäft eingerichtet. Die Stammkunden fanden es sehr schön. „Viele sagten, es ist, als ob man ins eigene Wohnzimmer kommt. Es hat so eine Wohlfühlatmosphäre“, so Josephine Wessel.

Der Blumenladen „Puste Blume“ stralht Wohnzimmer-Atmosphäre aus. Quelle: Jürgen Ohlwein

Für Josephine Wessel ist mit dem eigenen Geschäft ein Traum in Erfüllung gegangen. Neben frischen Schnittblumen verkaufte die junge Geschäftsinhaberin Dekorationsartikel für Haus und Garten.

In Ihre Sträuße und Gestecke für Hochzeiten, Beerdigungen, Jugendweihen oder, wie gerade erst Einschulungen, ließ die Floristin ihre kreativen Fähigkeiten und Ideen einfließen. Die Kunden liebten auch die nicht alltäglichen und besonderen Blumensorten, die Josephine Wessel in ihrem Geschäft anbietet.

Leider geht der Traum für Josephine Wessel erst einmal nicht mehr weiter. Am 15. November diesen Jahres wird sie ihr Geschäft schließen. Corona hat der Floristin stark zugesetzt.

„Wir hatten das Geschäft ja über ein halbes Jahr schließen müssen. Auch danach blieben Kunden weg. Das hat auch mit den Supermärkten und großen Einkaufszentren zu tun. Die durften in der Zeit Blumen und Pflanzen verkaufen“, erzählt Josephine Wessel traurig. Trotzdem wird die junge Frau in ihrem Geschäft bis zum Schließtag Kundenwünsche erfüllen und einen Abschiedsrabatt auf die Waren geben.

Grund zum Lächeln hat die junge Frau ja auch. Sie wird Mutter.

Von Jürgen Ohlwein