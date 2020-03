Frühlingsgalerie wegen Corona abgesagt

Rathenow

Die Rathenower Frühlingsgalerie, die vom 3. bis zum 5. April stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Auch der Töpfermarkt, der an dem besagten Wochenende auf dem Märkischen Platz geplant war sowie die Frühlingskirmes finden nicht statt. Das hat Rathenows Hauptamtsleiter Jörg Zietemann am Mittwoch bekannt gegeben. Auch dem Zirkus, der Ende März auf dem Freigelände am Wolzensee seine Zelte aufschlagen wollte, wurde eine Absage erteilt.

Unvermeidbare Entscheidung

„Die gegenwärtige Lage lässt uns keine andere Wahl“, so Zietemann auf MAZ-Anfrage. Die Eindämmung der Corona-Epidemie genieße derzeit oberste Priorität. Mit einer Großveranstaltung wie der Frühlingsgalerie, bei der tausende Leute zusammenkommen, sei das nicht vereinbar.

Aus pragmatischen Gründen wäre es ohnehin nahezu unmöglich, die Galerie am ersten April-Wochenende stattfinden zu lassen. Nach der am Mittwoch in Kraft getretenen Bundesverordnung sind die meisten Läden in der Rathenower Innenstadt wegen der Corona-Bekämpfung bis zum 19. April geschlossen. Der Bummel durch die mit Werken regionaler Künstler bestückten Geschäfte hat sich damit ohnehin erledigt.

Verschiebung gewünscht

Ob der Wunsch vieler Einzelhändler, die Frühlingsgalerie noch in diesem Frühjahr nachzuholen, erfüllt werden kann, ist ungewiss. Grundsätzlich stehe die Verwaltung diesem Anliegen positiv gegenüber, sagte Zietemann. Und der Veranstalter habe auch schon seine Bereitschaft kundgetan, die Galerie vielleicht im Mai nachzuholen.

Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt könnten dazu keine verbindlichen Aussagen gemacht werden. „Wir müssen beobachten, wie sich die Corona-Gefahr in den nächsten Tagen entwickelt“, so der Hauptamtsleiter. „Alle hoffen, dass der Höhepunkt der Infektionswelle schnell erreicht wird.“ Aber Gewissheit gebe es frühestens in ein paar Wochen.

Von Markus Kniebeler