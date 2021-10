Rathenower Gartenschau-Erfahrung in Rendsburg gefragt

Rathenow/Rendsburg

Rathenows Partnerstadt Rendsburg erwägt, sich um die Ausrichtung der schleswig-holsteinischen Landesgartenschau im Jahr 2026 zu bewerben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Und was hat das mit Rathenow zu tun?“, wird der eine oder andere jetzt fragen. Nun, Rathenow hat jede Menge Erfahrung, was die Ausrichtung von Gartenschauen betrifft. Nicht nur, weil die Stadt im Jahr 2006 Ausrichter der Landesgartenschau des Landes Brandenburg war. Sondern auch und vor allem, weil im Jahr 2015 mit der Bundesgartenschau ein noch größeres Event organisiert wurde – gemeinsam mit vier weiteren Kommunen.

Einladung in den Hohen Norden

Von diesem Erfahrungsschatz wollen die Freunde im Norden profitieren. Und luden zu diesem Zweck einen Mann ein, der die Großereignisse nicht nur aus nächster Nähe erlebt hat, sondern auch großen Anteil an deren Erfolg hatte.

Hans-Jürgen Lemle – viele nannten ihn Mister Laga – war Geschäftsführer der Landesgartenschau 2006 und hielt im Buga-Jahr als stellvertretender Bürgermeister engen Kontakt zur Buga-Geschäftsführung. Gemeinsam mit Jörg Zietemann, dem stellvertretenden Rathenower Bürgermeister, stand er am Mittwochabend den Rendsburger Ratsherren Rede und Antwort.

Umfassende Informationen

„Wir haben versucht, den Partnern ein umfassendes Bild darüber zu vermitteln, was es für eine Stadt bedeutet, solch ein Großereignis auszurichten“, sagte Jörg Zietemann auf MAZ-Anfrage. Auf der einen Seite habe man klar gemacht, dass eine solche Aufgabe viele Kräfte der Verwaltung binde und den finanziellen Handlungsspielraum einer Kommune in der Vorbereitungszeit einschränke, weil vieles dem Großereignis untergeordnet werden müsse.

„Andererseits haben wir den Kollegen versichert, dass sowohl die Laga als auch die Buga ein Segen für die infrastrukturelle Entwicklung der Stadt waren“, so der Vize-Bürgermeister. Nicht nur das Gelände der Gartenschau habe eine extreme Aufwertung erfahren. Auch kommunale Straßen, Plätze und die touristische Infrastruktur seien im Vorfeld mit enormer finanzieller Unterstützung von Bund und Land aufgewertet worden.

Angenehme Atmosphäre

„Die Stimmung bei dem Treffen in Rendsburg war ausgesprochen angenehm“, so Zietemann. Und zum ersten Mal hätten Vertreter aus der Rathenower Verwaltung die Gelegenheit gehabt, die Bürgermeisterin Janet Sönnichsen kennen zu lernen.

Sönnichsen hatte sich Ende 2020 bei der Rendsburger Bürgermeisterwahl klar gegen den Amtsinhaber Pierre Gilgenast durchgesetzt und führt seit dem 1. Januar 2021 die Amtsgeschäfte in der norddeutschen Kreisstadt.

Wegen der Corona-Lage sei es in den vergangenen Monaten schwer möglich gewesen, ein Treffen zu vereinbaren, so Zietemann. Um so erfreuter sei er, dass es nun geklappt habe. „Wir waren uns einig, dass wir die freundschaftlichen Beziehungen auch in Zukunft aufrechterhalten wollen.“ Im kommenden Jahr werde die Partnerschaft 30 Jahre alt. „Das werden wir, wenn die Lage es erlaubt, gebührend feiern“, so Zietemann.

Von Markus Kniebeler