Stollen ist ein Weihnachtsgebäck, das es bei Konditormeister Möhring in Rathenow in vielerlei Ausfertigung gibt. Mit Rosinen oder Mandeln, auch Früchte sind beliebt. Ein Renner ist in diesem Jahr aber sein Whisky-Stollen. Der ist schon vielfach vorbestellt.

Aber der Whisky-Stollen ist nur ein Ausschnitt aus einem großen Programm. In bester Erinnerung ist die Torte in Form von Klopapierrollen, die in der großen Corona-Pause im Frühjahr ein Renner war. Oder die Mini-Hochzeitstorte für kleine Hochzeitsgesellschaften, weil Corona keine großen Feste zuließ. Das alles überzeugte nun Tester des Magazins „Der Feinschmecker“

Tolle Auszeichnung

Ganz offiziell zu den besten Bäckern des Landes zu gehören, das ist eine tolle Auszeichnung. Ingo Möhring aus Rathenow hat sich diese verdient. Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat den Rathenower Bäcker- und Konditormeister getestet und ihn zu den 500 besten in ganz Deutschland gewählt.

Stolz zeigt der Nachwuchs in der Backstube die Urkunde – ein Beweis dafür, dass sie in einer ausgezeichneten Backstube arbeiten. „Die Feinschmecker-Auszeichnung ist eine sehr große Wertschätzung unseres Berufs und mich freut es natürlich in einem Betrieb zu arbeiten, der zu den besten in ganz Deutschland gehört. Die Auszeichnung zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagt Richard Mötzung.

Er hat im letzten Jahr seine Ausbildung zum Konditor abgeschlossen und kehrte nach einem kurzen Abstecher in seine Heimat Fulda nun doch wieder ins Havelland zurück.

Neun Brandenburger Betriebe gehören zu Besten

Für Ingo Möhring war die Auszeichnung eine Überraschung. „Wir hatten uns nicht darum beworben und haben auch nicht bemerkt, dass wir getestet wurden“, erzählt der Bäckermeister, der in vierter Generation den Betrieb führt.

Rund 10.500 Bäckereibetriebe gibt es in Deutschland, die Zahl ist seit Jahren rückläufig. Für die aktuelle Bestenliste hat sich die Feinschmecker-Redaktion in allen Bundesländern umgeschaut und verkostet. Am Ende schafften es neben der Rathenower Bäckerei acht weitere Betriebe aus Brandenburg unter die 500 besten.

Ingo Möhring weiß aber nicht nur, wie man außergewöhnliche Torten und leckeres Brot bäckt. Er ist offenbar auch sehr gut darin, diese Fähigkeiten weiterzugeben. Zum dritten Mal in Folge schloss ein Konditorlehrling aus dem Hause Möhring die Ausbildung als Kammersieger ab.

In diesem Jahr überzeugte Nadia Tillmann die Prüfer und beendete ihre Ausbildung als Beste in der Region Potsdam. 2019 schnitt Richard Mötzung als bester Konditor der Handwerkskammer Potsdam ab und 2018 holte Franziska Mausolv aus Falkensee nicht nur den Kammersieg nach Rathenow. Sie wurde sogar zur Landessiegerin aller drei Brandenburger Handwerkskammern gekürt.

Nadia Tillmann ist ihrem Ausbildungsbetrieb nach dem Abschluss treu geblieben und steht heute gemeinsam mit Richard Mötzung und weiteren Gesellen und Lehrlingen in der Backstube in der Göttliner Straße in Rathenow West.

Nadia Tillmann schloss ihre Ausbildung zur Konditorin in der Bäckerei Möhring in Rathenow als Kammersiegerin ab. Quelle: Privat

„Ich bin wirklich froh darüber, in einem so tollen Team arbeiten zu dürfen. Meine Kollegen, die schon mehr wie Freunde sind, und mein Chef haben mich stets unterstütz, mir viele Anregungen für die Prüfung gegeben und natürlich ständig meine geprobten Stücke mit Vergnügen verkostet und bewertet. Allein das hat mir sehr geholfen“, sagt Nadia Tillmann.

Über so viel Lob freut sich der Chef, der offenbar ein Händchen dafür hat, junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern. „Ich sehe mich als eine Art Trainer. Ich möchte meinen Auszubildenden zeigen, was möglich ist und ihnen vermitteln, dass man Dinge zu Ende bringen muss, wenn man etwas erreichen möchte – auch wenn es mal keinen Spaß macht oder es Schwierigkeiten gibt“, so Möhring.

Mit modernem Marketing junge Menschen erreichen

Zwei junge Mitarbeiter bildet er gerade zu Bäckern aus, eine junge Frau hat eine Lehre zur Konditorin begonnen. Junge Menschen für das Bäckerhandwerk zu begeistern, sei allerdings nicht einfach. Vor vier, fünf Jahren konnte das Unternehmen gar keine Azubis finden.

„Wir haben inzwischen unser Marketing geändert, versuchen mit einem modernen Auftritt eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Das scheint zu funktionieren“, sagt der Meister. Vor allem junge Frauen würde sich für das Konditorhandwerk interessieren, ein Beruf, der viel Kreativität erfordert. Genau diese können sie bei Ingo Möhring ausleben.

22 Mitarbeiter beschäftigt er in der Backstube und in den fünf Geschäften. „Ich möchte meinen Mitarbeitern nicht nur einen Ort bieten, an dem sie Geld verdienen, sondern auch einen Wohlfühlort, an dem sie sich ausleben und mit ihren Talenten einbringen können – ganz besonders in dieser schweren Zeit“, sagt Ingo Möhring.

