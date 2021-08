Rathenow

Es war wieder ein gelungenes Festival, das die Jugend von Rathenow unter der Leitung von Denise Jäkel auf die Beine gestellt haben. Die Botschaft der Veranstaltung war klar. Die Demokratie stärken und sich für Vielfalt und Toleranz einsetzen. Für die Besucher hat sich das Veranstalter-Team einiges einfallen lassen.

Ein Thema waren die Sozialen Medien. Dazu haben Denise Jäkel und Jeany Krusche sich ein ganz besonderes Projekt einfallen lassen. Auf einem Labyrinth aus Stellwänden haben die beiden Posts aus sozialen Netzwerken zusammengetragen. Dabei ging es um Themen wie Hass, Mobbing, digitale Gewalt, Essstörungen bis hin zu Mordfantasien und Rassismus.

„Wir haben hier echte Posts aus Sozialen Medien zusammengetragen und eins zu eins verwendet. Die Gäste des Festivals können hier Sticker von Daumen-hoch, Lachen, Weinen und Ignorieren für die Posts vergeben. Natürlich dürfen sie auch ihren eigenen Post hinterlassen“, erzählt Jeany Krusche.

Jeany Krusche vor der Sozial Media Wand. Quelle: Jürgen Ohlwein

Dieses Angebot nahmen viele Besucher an. Aus diesem Projekt kamen dann auch die Anregungen für die Gesprächsrunden, die für Jugendliche während der Bandpausen stattfanden. Hier diskutierten die Jugendlichen zum Beispiel über den Umgang mit Sozialen Medien.

Bunt ging es dann an den Graffiti Wänden zu. Hier konnten die Besucher ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Wer angestaute Aggressionen loswerden wollte, konnte sich mit Vorschlaghammer und Spitzhacke an einem Autowrack zu schaffen machen. Das kam besonders gut bei den Kindern an.

Aggressionen raus lassen am Schrottauto. Quelle: Jürgen Ohlwein

Laut auf andere Art wurde es dann auf der Bühne, als die fünf angekündigten Bands loslegten. Viele Fans waren extra wegen ihrer Lieblingsband gekommen. So ist Sarah Werner aus Garlitz wegen der Berliner Band „Kicker Dibs“ angereist.

„Ich liebe diese Band. Ich habe zu den Musikern Kontakt über die Sozialen Medien. Ich mag ihre Musik und fahre immer, wenn es möglich ist, zu ihren Konzerten. Computer und Fernsehen sind nicht so mein Ding. Ich bin eine ausgesprochene Konzertgängerin. Ich liebe es, auf Konzerte zu gehen“, erzählt Sarah Werner und bekam noch eine handsignierte LP der Band.

Großer Kicker Dibs Fan ist Sarah Werner aus Garlitz. Quelle: Jürgen Ohlwein

Kicker Dibs ist aber nicht nur mit guter Musik nach Rathenow gekommen. Sie hatten auch Bier im Gepäck.

„Ein Titel von uns heißt Vagabund. Als wir durch Berlin fuhren, sahen wir eine Brauerei mit diesem Namen. Da dachten wir, dass wir uns mal vorstellen. So kam es, dass wir unser eigenes Bier jetzt haben. Das Festival in Rathenow ist toll. Hier auf diesem Innenhof macht es Spaß, Musik zu machen. Wir erleben hier viel Toleranz und das Publikum ist wirklich bunt“, erzählt Niki Nubel, Sänger von „Kicker Dibs“.

Kicker Dibs reisten mit Musik neuer LP und eigener Biermarke nach Rathenow. Quelle: Jürgen Ohlwein

Noch verrückter, was das anreisen betrifft, sind Kevin Neumann und Naomi Luderer. Die beiden sind wegen der Band „Dead Phoenix“angereist und hatten wohl die längste Anreise. Beide kommen aus der bayrischen Regensburg.

„Ich habe die Band über die Sozialen Medien kennengelernt und dort auch unterstützt. In der letzten Woche hätte ich ein Fotoshooting in Berlin mit der Band gehabt. Da ich aber für mein Examen lernen musste, konnte ich den Termin nicht wahrnehmen. Deshalb sind wir heute hier“, erzählt Naomi Luderer.

„Wir sind das erste Mal hier in Rathenow. Wir konnten schon den wunderschönen Park hier sehen. Das Festival gefällt uns sehr. Wenn es mit dem Festival hier weitergeht werden wir öfter kommen“, so Kevin Neumann.

Kevin Neumann und Naomi Luderer aus Regensburg mit Dead Phoenix Bassist Mervin. Quelle: Jürgen Ohlwein

Naomi Luderer und Kevin Neumann hatten sich gleich einen der Kreise vor der Bühne reserviert, um nach der Musik ihrer Lieblingsband richtig abzurocken.

Die Kreise mit einem Durchmesser von fünf Metern dienten dazu, dass sich in den Kreisen nur zusammengehörige Gruppen aufhielten und tanzten. So konnte man die Abstandsregeln zwischen nicht zusammengehörigen Gruppen einhalten.

Sänger der Berliner Band Dead Phoenix. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch Gäste präsentierten sich auf dem Laut & Bunt Festival. So konnten die Besucher am Stand des Jugendforums Falkensee Button herstellen und T-Shirts bedrucken. Die Kampagne „Schöner leben ohne Nazis“ war ebenso auf dem Mühlenhof präsent, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Dies galt auch für den Jugendverband Linksjugend Solid.

Sloppy Joe`s mit Heavy Rock aus Hamburg. Quelle: Jürgen Ohlwein

Damit das Festival „Laut & Bunt“ weiterhin so gut gelingt, braucht es natürlich Nachwuchs. So stellte Festivalleiterin Denise Jäkel zwei Kinderbotschafter auf der Bühne vor. Pascal und Leonie durften in diesem Jahr neben anderen kleinen Aufgaben mitbestimmen, welche Band nach Rathenow kommt.

„Auch für das nächste Festival suchen wir wieder zwei Kinderbotschafter. Wer also zwischen acht und zwölf Jahre alt ist und Interesse hat, die Bands für das nächste Jahr mitzubestimmen, sollte sich beim Team melden“, sagt sie.

Von Jürgen Ohlwein