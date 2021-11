Rathenow

Der Entwurf der Rathenower Haushaltssatzung für das Jahr 2022 ist auf dem Weg durch die Ausschüsse. Im jüngsten Finanzausschuss stellte Rathenows Kämmerer Alexander Goldmann das mehr als 300 Seiten starke Zahlenwerk erstmals vor. Nun wird es in den ersten beiden Dezember-Ausschüssen in den fünf anderen Fachausschüssen beraten, bis es am 15. Dezember von den Stadtverordneten verabschiedet werden soll.

Die alarmierendste Botschaft, die Goldmann im Zusammenhang mit dem Etat verkündet, ist, dass ein Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht erreicht werden konnte. Und – so die Prognose – auch bis zum Jahr 2025 nicht erreicht wird. Diese unschöne Nachricht verliert etwas von ihrem Schrecken durch die Tatsache, dass die Fehlbeträge aus der Rücklage ausgeglichen werden können. Anders ausgedrückt: Die Stadt hat momentan genug auf der hohen Kante, um das Defizit wettzumachen.

„Wir sollten dieses Warnsignal allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagt Goldmann. Denn irgendwann sei die Rücklage aufgebraucht. Und dann gehe an der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kein Weg vorbei.

Alexander Goldmann, Kämmerer und Leiter des Amtes für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Rathenow. Quelle: Rüdiger Böhme

So weit ist es momentan noch nicht. Und wenn man auf die größten Investitionen blickt, die im Etat verankert sind, erkennt man, dass in der Stadt viel passiert. An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang die Modernisierung der Otto-Seeger-Grundschule zu nennen, in die im kommenden Jahr fast 2,5 Millionen Euro fließen. Aber auch ein anderes Schulvorhaben hinterlässt im kommenden Etat Spuren. In die Sanierung des Außengeländes von Jahngymnasium und Jahngrundschule fließen 350 000 Euro. Insgesamt kostet dieses Vorhaben rund 2,5 Millionen Euro, wobei zwei Drittel der Summe von Land und Bund bestritten werden.

Radweg in der Curlandstraße

Für die geplante Erneuerung der Radwege im Friedrich-Ebert-Ring und in der Curlandstraße stehen 750 000 Euro im Plan. Und auch die Sanierung des Rideplatzes schlägt sich mit 250 000 Euro nieder.

Auch in die Feuerwehr wird investiert. Für die Erweiterung der Gerätehäuser in Semlin und Böhne etwa werden über 650 000 Euro bereitgestellt.

Viele dieser Vorhaben werden von Bund und Land großzügig gefördert. Das ist ja im Grunde eine erfreuliche Angelegenheit. Aber die Eigenanteile, die die Stadt zu jeder Förderung beisteuern muss, sind erst einmal zu erwirtschaften.

Ohne Kredite geht es nicht

Ohne Kreditaufnahme geht das momentan nicht. Rund 2,7 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr aufgenommen werden, um die geplanten Investitionen auch finanzieren zu können.

Dass ein Haushalt Risiken ausgesetzt ist, die schwer vorherzusehen sind, verschweigt Goldmann nicht. Wie für jeden Privathaushalt seien die explodierenden Strom- und Energiekosten sowie die ebenso rasch steigenden Baukosten auch für den städtischen Haushalt eine Gefahr, so der Kämmerer. Wie genau das den Etat belasten wird, kann momentan niemand vorhersagen. Aber die zu erwartenden Kostensteigerungen dürften die angespannte Haushaltslage weiter unter Druck setzen.

Von Markus Kniebeler