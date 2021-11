Rathenower Karnevalsumzug spaltet die Gemüter

Rathenow

Normalerweise ist Karneval ein Fest der unbeschwerten Freude. Doch in Zeiten von Corona ist alles anders. So hat der Umzug des Rathenower Carnevals Club (RCC) am Sonnabend eine heftige Debatte entfacht.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während die Veranstalter darauf verweisen, dass der Zug durch die Stadt und die anschließende Sitzung im Einklang mit den geltenden Regeln gestanden habe, halten Kritiker eine solche Aktion vor dem Hintergrund rasant steigender Infektionszahlen für unverantwortlich.

Debatte in den sozialen Netzwerken

Vor allem in den sozialen Netzwerken tobt die Diskussion. Yvonne Angela etwa beklagt, dass aus ihrer Sicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Während das Fußballspiel ihres Sohnes, so ihr Kommentar auf Facebook, wegen der steigenden Inzidenz abgesagt worden sei, hätten sich die Karnevalisten in Rathenow amüsiert. Dass mit zweierlei Maß gemessen werde, sei schwer zu erklären.

Andere verteidigen den Umzug. Sie habe schon lange nicht mehr so viele glücklich strahlende Kinderaugen gesehen, schreibt Heike Lehmann. Und Denny Fischer sagt: „Warum drauf verzichten, wenn die Fußballstadien auch gefüllt sind!“

Auch das Prinzenpaar und der Präsident des BKC aus Brandenburg/Havel nahmen an dem Umzug teil. Quelle: Uwe Hoffmann

An dem Umzug durch die Rathenower Innenstadt hatten am Sonnabend 15 Karnevalsvereine mit rund 200 Menschen teilgenommen. An der etwa drei Kilometer langen Strecke, die durch das Rathenower Zentrum bis zum Schwedendamm führte, hatten sich etliche Zuschauer versammelt, die den Karnevalisten zujubelten.

Strenges Sicherheitskonzept

Mario Lienig, Präsident des Rathenower Carnevals Clubs, verteidigte am Montag auf MAZ-Anfrage die Veranstaltung. „Wir haben alles getan, um den Umzug sicher zu machen“, sagt er. Dabei sei man sogar über das gesetzlich Geforderte hinausgegangen.

Denn alle Teilnehmer seien entweder geimpft oder genesen gewesen, so der RCC-Chef. Außerdem habe der RCC von allen Teilnehmern darüber hinaus einen negativen Test verlangt. (2G-plus-Regel) Und alle seien dieser Aufforderung nachgekommen.

Für die Zuschauer der sich an den Umzug anschließenden Sitzung im Havelrestaurant Schwedendamm habe die 3G-Regel (geimpft – genesen – getestet) gegolten. Außerdem seien die Kontaktdaten jedes Einzelnen per Luca-App erfasst worden.

RCC-Präsident Mario Lienig verteidigt den Umzug. Quelle: Uwe Hoffmann

„Ich habe kein Verständnis dafür, dass man uns den Karneval vermiesen will, obwohl wir in Sachen Schutzmaßnahmen mehr getan haben, als vorgeschrieben ist“, sagte Mario Lienig. Und wenn er sehe, dass in Berlin am Sonnabend beim Bundesliga Derby zwischen Hertha und Union mehr als 20 000 Zuschauer auf engstem Raum zusammengekommen seien, dann könne er die Aufregung über den Rathenower Umzug nicht verstehen.

Freude in schwierigen Zeiten

„Unser Ziel ist es, den Menschen in dieser schwierigen Zeit ein bisschen Freude zu bereiten“, so Lienig. „Und wir tun das unter Einhaltung aller aktuell geltenden Vorschriften.“ So werde man es auch bei den anstehenden Sitzungen halten.

Dass das nicht jedem gefällt, hat viel mit der aktuellen Corona-Lage zu tun, wie die Debatte in den sozialen Medien beweist. Allerdings haben sich auch vor der Pandemie die Geister an dem närrischen Treiben geschieden. Was für die einen ein großer Spaß ist, betrachten die anderen als schale Veranstaltung. Daran wird sich – ganz unabhängig von der Corona-Lage – auch in Zukunft nichts ändern.

Von Markus Kniebeler