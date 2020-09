Rathenow/Potsdam

Diese Gesellschaft ist nicht die schlechteste: Hier das Gold-Kanu von Olympiasieger Sebastian Brendel, dort ein Kleid von Stardesigner Wolfgang Joop und mittendrin Arbeiten des Rathenower Keramikers Klaus Handschuh.

Und der Ort, an dem diese Dinge ausgestellt werden, kann sich ebenfalls sehen lassen: Eingerahmt von Nikolaikirche, dem Brandenburgischen Landtag und dem Museum Barberini steht auf dem Alten Markt in Potsdam ein gläserner Container, in dem das Land Brandenburg sich den Gästen der Stadt präsentiert.

Zur Galerie Blick in das Atelier des Keramikers Klaus Handschuh auf dem Rathenower Kirchberg.

Der Container ist Teil der Einheits-Expo in Potsdam, die am 5. September aus Anlass des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit eröffnet wurde und die noch bis zum 4. Oktober besucht werden kann. Wegen der Corona-Pandemie wurde auf ein Bürgerfest verzichtet. Stattdessen sind im gesamten Stadtgebiet gläserne Container verteilt, in denen sich die 16 Bundesländer und staatliche Institutionen unter dem Motto „30 Jahre – 30 Tage – 30 mal Deutschland“ präsentieren.

In diesem Container auf dem Alten Markt in Potsdam werden die Handschuh-Keramiken präsentiert. Quelle: Staatskanzlei Potsdam

Der Brandenburg-Pavillon ist einem Hausboot nachempfunden, das auf einer stilisierten Wasserfläche ankert. „Das ist sehr schön gemacht“, sagt Klaus Handschuh. Vor allem bei Dunkelheit gehe von dem professionell illuminierten Ausstellungsort eine besondere Wirkung aus.

Anfrage aus der Staatskanzlei

Und wie ist es ihm gelungen, in diesen Pavillon zu gelangen, der als Aushängeschild des Landes Brandenburg konzipiert ist? Er habe gar nichts von der Ausstellung gewusst, als ihn Anfang August eine Mail aus der Staatskanzlei erreichte, berichtet Handschuh.

Die Anfrage, ob er sich vorstellen könne, einige seiner Keramiken für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen, war schnell beantwortet. „Natürlich konnte ich mir das vorstellen“, so Handschuh. „Ich habe mich sehr gefreut. Für mich ist es eine große Ehre, Teil dieser beeindruckenden Aktion zu sein.“

Bekannt aus dem Krongut Bornstedt

Dass die Marketing-Leute in der Staatskanzlei auf den Rathenower Kunsthandwerker und seine Arbeiten kamen, hat mit Handschuhs Karriere zu tun. Jahrelang bestückte er einen Ausstellungsraum im Krongut Bornstedt mit seinen Keramiken. So lernten viele Menschen ihn und sein Werk kennen.

Das Havelland auf den Punkt gebracht

Unter dem Motto „Blick ins Land“ bringt Handschuh die havelländische Landschaft mit wenigen Strichen auf den Punkt. Der weite Himmel, die schmucken Dörfer, die stille Natur.

Und in seiner Ribbeck-Serie setzt er dem berühmten Fontane-Gedicht ein grafisches Denkmal. Wer die ersten Verse liest, die Handschuh mit künstlerischem Schwung auf Tellern und Tassen verewigt hat, der fängt gleich das Rezitieren an: „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand.“

Wer durch die Scheiben des gläsernen Containers blickt, kann die Arbeiten Handschuhs nicht verfehlen. Quelle: Staatskanzlei Potsdam

Die Keramiken von Klaus Handschuh seien für den Brandenburg-Container ideale Ausstellungsstücke, sagt Jan Friedrich, Mitarbeiter im Marketingressort des Landes Brandenburg. „Zum einen lösen die berühmten Gedichtzeilen bei fast jedem Betrachter etwas aus“, sagt er. Zum anderen habe Handschuh die Schönheit einer märkischen Region – eben des Havellandes – auf unverwechselbare Art und Weise eingefangen.

Exponierter Ausstellungsort

Klaus Handschuh hat sich die Ausstellung im „Hausboot“ auf dem Alten Markt angesehen und ist mit der Präsentation sehr zufrieden. „Man bekommt einen guten Eindruck von der Vielfalt, die das Land Brandenburg zu bieten hat“, sagt er.

Und dass seine Arbeiten ausgewählt wurden, um diese Vielfalt darzustellen, freut ihn sehr. Nur eine Sache wurde auf seinen Wunsch hin geändert. In einer seiner Keramikschalen hatten die Ausstellungsmacher Äpfel drapiert. Direkt auf den Zeilen des berühmten Birnen-Gedichts. „Das passte irgendwie nicht“, sagt Handschuh. Seit diesem Einwand sind die Schalen von Äpfeln befreit.

