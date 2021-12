Rathenower Kita Nordlichter ist seit November eine anerkannte Sprach-Kita

Rathenow

Keine Frage, die drei Kleinen sind konzentriert bei der Sache. Erzieherin Sylvia Paul hat das Geschichten-Säckchen ausgepackt, beginnt die hölzernen Figuren übereinander zu stapeln und erzählt dabei die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten. Dabei erklärt sie ganz genau, was es mit den Figuren auf sich hat und zieht die Kinder mit der Kombination aus Sprache und Spiel in ihren Bann.

Vor allem geht es bei der Aktion in der Kita Nordlichter darum, das Ausdrucksvermögen der Kleinen zu schulen. Und zwar nicht in einer klassischen Lehrer-Schüler-Konstellation. Sondern durch spielerisches Erleben. Alltagsintegrierte sprachlicher Bildung lautet der pädagogische Fachbegriff für diese Form der Sprachvermittlung.

Förderung über Bundesprogramm

In der Kita Nordlichter wird seit dem 1. November besonders viel Wert auf die sprachliche Ausbildung gelegt. Denn seit diesem Datum ist die Kindertagesstätte Teil des Bundesprogramms mit dem Titel „Sprach-Kitas. Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist.“

Konkret bedeutet dies, dass die Kita eine zusätzliche 20-Stunden-Stelle finanziert bekommt. Die Erzieherin Annemarie Parey-Lenz hat sich zur Fachkraft für sprachliche Bildung weiterbilden lassen und kümmert sich darum, den Kindern schon im frühen Alter ein Gefühl für Sprache zu vermitteln und die Ausdrucksfähigkeit zu trainieren.

„Wir sind sehr froh, dass wir dieses Förderprogramm in Anspruch nehmen können“, sagt Jana Kutschan, Geschäftsführerin der P.E.B. (Pflegen, Erziehen, Bilden gUG), von der neben der Kita Nordlichter auch die Kita Zwergenland betrieben wird. Denn der Bedarf, Kinder möglichst früh in ihrer sprachlichen Entwicklung zu unterstützen, sei unbestritten. Gerade in Kitas, in denen viele Kinder mit Migrationshintergrund betreut werden, könne nicht früh genug mit der Förderung sprachlicher Fähigkeiten begonnen werden.

„Sprache ist der Schlüssel“

„Sprache ist der Schlüssel“, heißt es in den Erläuterungen des Bundesprogramms. „Durch sie erschließen wir uns die Welt, treten mit Menschen in Kontakt und eignen uns Wissen an.“ Studien hätten gezeigt, dass sprachliche Kompetenzen einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg ins Erwerbsleben haben. Dies gelte besonders für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund.

„Wir merken, dass Kinder auf das Angebot ansprechen“, sagt Jana Kutschan. Vor allem der situative Ansatz, bei dem Kinder in Alltagssituationen mit Sprache in Berührung kommen, habe sich bewährt. „Während die Kleinen bei der klassischen Lehrer-Schüler-Konstellation schnell das Interesse verlieren, bleiben sie länger bei der Stange, wenn man die Sprachbildung in ihre Lebens- und Erfahrungswelt integriert.“

Das funktioniert natürlich umso besser, je kleiner die Gruppe ist, mit der die Spracherzieherin sich beschäftigt. Deshalb würden in den P.E.B.-Kitas Kinder mit besonderem Förderbedarf intensiver betreut als diejenigen, deren Ausdrucksvermögen gut entwickelt ist, sagt Jana Kutschan. Dabei bemühe sich die Spracherzieherin, die Kinder so individuell wie möglich zu fördern.

Tipps für Kollegen und Kolleginnen

Doch das ist nicht die einzige Aufgabe, die Annemarie Parey-Lenz zu erledigen hat. Weil jeder Erzieher/jede Erzieherin angehalten ist, sich um die sprachliche Entwicklung seiner Zöglinge zu kümmern, ist sie zugleich Ansprechpartnerin für ihre Kollegen und Kolleginnen. In Teamsitzungen gibt sie Tipps und Ratschläge, wie Sprachbildung in den Kita-Alltag integriert werden kann.

Damit nicht genug. „Auch die Eltern werden an dem Prozess der Sprachbildung beteiligt“, erklärt Jana Kutschan. Denn wenn in den Familien nicht erkannt werde, wie wichtig Sprache für die Entwicklung des Kindes ist, nütze die beste Förderung wenig.

Eltern werden beteiligt

„Eine vertrauensvolle und willkommen heißende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Familien ist notwendig, um Kinder ganzheitlich in ihrer Sprachentwicklung zu begleiten“, heißt es in dem Förderprogramm. Denn Sprachbildung finde zuerst durch Eltern und zu Hause statt. Deshalb zähle es zur Aufgabe der Sprach-Kitas, die Eltern dabei zu unterstützen, auch zu Hause ein sprachanregendes Umfeld zu schaffen.

