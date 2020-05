Klinikstation nach Corona-Test unter Beobachtung

Rathenow

Wenn Gertraud H. aus Rathenow die Zahlen zu Corona-Infektionen im Landkreis liest oder von bundesweiten Erhebungen dazu hört, dann platzt ihr der Kragen. Fünf Tage habe ihre Mutter im Krankenhaus zugebracht – wie sie meint mit Symptomen, die einen Corona-Test gerechtfertigt hätten.

Erst mal abgewartet

Das ist passiert: am 25. April kam die Frau aus Rathenow nach einem Kreislaufkollaps in das Rathenower Krankenhaus. Gertraud H. ist erbost: „Da wird nicht getestet, wenn jemand Fieber hat und der Kreislauf schlecht ist. Nein, da wird gewartet bis der Zustand noch schlimmer wird.“ Nach fünf Tagen folgte dann doch ein Test und am 1. Mai stand fest: die Frau hatte das Virus.

Nach Nauen verlegt

Sie wurde kurz danach in die Nauener Klinik verlegt, ihr gehe es nicht gut, sagt Gertraud H. – die Normalstation, auf der ihre Mutter in Rathenow gelegen habe, sei unter Quarantäne gestellt worden. Was Gertraud H. aber schlimmer findet: „Aus dem unmittelbaren Umfeld wurde nur der Ehemann getestet.“ Und das auch erst vier Tage nach dem 1. Mai.

Weitere Personen, mit denen die Frau Kontakt gehabt habe – Tochter, Enkel und andere – seien nicht getestet worden. „Nach den Personen wird gar nicht gefragt. Einige Personen aus dem Umfeld arbeiten in einem Rathenower Lebensmittelbetrieb, das hat das Gesundheitsamt nicht interessiert.“ Leichtfertig sei das, schimpft Gertraud H und fragt sich, ob das bei allen anderen Infizierten ähnlich ist.

Festgelegte Regeln

Was den Aufenthalt der Mutter von Gertraud H. im Rathenower Krankenhaus angeht, so sei diese mit „einem anderen Krankheitsbild“ eingeliefert worden, sagt Babett Dietrich. Sie ist Sprecherin der Havelland Kliniken. Nachdem man aber Corona-Symptome entdeckt habe, sei sie sofort getestet worden. „Da der Test positiv ausfiel, ist ein genau festgelegtes Verfahren in Gang gesetzt worden.“

Mit dem Gesundheitsamt

Bei den ersten Anzeichen gebe es in den Havelland Kliniken strenge Maßnahmen zur Meldung intern und gemäß Infektionsschutzgesetz zur Isolation und Corona-Testung aller Kontaktpersonen. Das werde mit den Klinikärzten, dem Hygienemanagement und dem Gesundheitsamt abgestimmt.

Babett Dietrich machte deutlich, dass man so die Ausbreitung des Virus verhindern wollte. „In dem konkreten Fall wurden alle Patienten auf der Station und Mitarbeiter wurden sofort getestet – alle Tests verliefen negativ“, so die Klinik-Sprecherin. Das Personal auf der Station arbeite weiter ausschließlich dort, bis eine Infektion ausgeschlossen werden kann; Neuaufnahmen von Patienten auf diese Station erfolgen nicht.

Im Einklang mit dem RKI

Für weitere Tests im Umfeld der Infizierten ist das Gesundheitsamt des Kreises zuständig. Das Kreisgesundheitsamt verteidigte die Test-Strategie: „In Einklang mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts werden grundsätzlich nur Kontaktpersonen getestet, die selbst Symptome aufweisen.“

In Quarantäne

Kontaktpersonen ohne Symptome werden in der Regel nicht auf das Coronavirus getestet, so Kreissprecher Norman Giese. Ihnen werde aber eine häusliche Quarantäne verordnet, in der sie täglich zu ihrem gesundheitlichen Wohlbefinden befragt werden. „Zeigen sie während der Quarantäne Symptome, werden sie ebenfalls getestet“, so Giese.

Im konkreten Fall sei ein Test zur Ursachenforschung erfolgt. Darüber hinaus seien Klinik und Gesundheitsamt im engen Austausch geblieben. Auf die Frage, wie viele Personen in der Stadt Rathenow und den Ortsteilen inzwischen positiv auf Corona getestet wurden, hat die Kreisverwaltung eine Antwort parat, die man nicht zum ersten Mal hört: „Die bestätigten Corona-Erkrankungen werden für den gesamten Landkreis im Internet veröffentlicht und aktualisiert. Fallzahlen für einzelne Orte oder Kommunen werden vom Landkreis weiterhin nicht veröffentlicht.“

Keine Beruhigung

Zudem gebe es keine Kenntnisse darüber, wie viele Personen in den Abstrich-Zentren der Havelland Kliniken getestet wurden.

Gertraud H. können die Antworten der Kreisverwaltung nicht beruhigen. „Gesundheitsminister Spahn hat gesagt, es wird zu wenig getestet. Vielleicht haben sich schon hundert Leute von uns anstecken lassen ohne das wir das wussten. Super zuverlässig, unser Gesundheitsamt.“

Sie werde den Gesundheitsminister in einem Brief mitteilen, was hier in Rathenow vorgefallen sei, kündigt Gertraud H. an.

