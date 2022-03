Rathenower Körgraben fast fertig, aber B 102 bleibt noch lange gesperrt

Rathenow

Die Sanierung des Rathenower Körgrabens – das ist die gute Nachricht – steht vor dem Abschluss. Seit dem vergangenen April laufen die Arbeiten an der maroden Rohrleitung, die unter der B 102 und dem ehemaligen Rewe-Parkplatz an der Fehrbelliner Straße verläuft.

Wegen komplizierter Bauverhältnisse – für die neue Leitung wurde wegen des instabilen Baugrundes ein aufwändiges Fundament hergerichtet, außerdem musste in die Baugrube strömendes Grundwasser nicht nur abgepumpt, sondern wegen Verunreinigungen auch noch gereinigt werden – dauern die Arbeiten an der nur rund 130 Meter langen Rohrleitung ungleich länger als es bei normalen Verhältnissen der Fall gewesen wäre.

Arbeit an den Endstücken

Doch nun ist ein Ende in Sicht. „Die Leitung ist im Boden, der Schacht wurde verfüllt“, sagt Bauüberwacher Enrico Müller. Doch angeschlossen werden kann der sanierte Graben noch nicht. Denn die beiden Endstücke müssen noch hergerichtet werden. Auf der östlichen Seite müssen die neuen Rohre an die alte Leitung angeschlossen werden. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist die Einmündung in den Stadtkanal herzurichten.

Die Bauüberwacher Nico Pusch, Luise Rother und Enrico Müller (v.li.) an der Stelle, wo der Körgraben in den Stadtkanal mündet. Quelle: Markus Kniebeler

Vor allem für Letztere ist noch ein nicht unerheblicher baulicher Aufwand erforderlich. Um die Stelle, an der das Rohr in den Stadtkanal mündet, trocken zu legen, muss ein wasserdichter Spundwandkasten in die Havel gesetzt werden. Nach der Trockenlegung wird aus Unterwasserbeton ein Fundament gegossen, auf dem das Mündungsstück verankert wird. Sind diese Arbeiten erledigt, kann die neue Leitung an den vorhandenen Graben angeschlossen werden. Danach wird die Ersatzleitung, durch die momentan das Regenwasser abgeführt wird, abgebaut.

Straßenbauer in den Startlöchern

Ende April soll das alles erledigt sein. Wer nun hofft, dass dann auch die Vollsperrung der Straße aufgehoben wird, der irrt. Denn gleich nach Freigabe der Leitung rücken die Straßenbauer an, um den Abschnitt der Fehrbelliner Straße zwischen dem Rewe-Parkplatz und der Waldemarstraße zu sanieren.

Endspurt bei der Körgraben-Sanierung. Quelle: Markus Kniebeler

Dabei ist es nach Auskunft des Bauüberwachers mit einer Erneuerung der Oberfläche nicht getan. Vielmehr steht ein grundhafter Ausbau an. Das heißt, dass die Straßenbauer in die Tiefe gehen, und nicht nur die Straße komplett neu aufbauen, sondern auch sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen – Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Internet – erneuern. Weil die letzte Sanierung der Straße schon eine Weile zurückliegt, müssen erst einmal die alten Leitungen gefunden und zugeordnet werden.

Künftiger Rewe-Markt muss erreichbar sein

Bis Ende dieses Jahres sollen die Arbeiten an diesem Straßenabschnitt dauern. Danach ist der Parkplatz des neuen Rewe-Marktes, der in den kommenden Monaten errichtet wird, von Norden wieder erreichbar.

Doch die Sperrung der Bundesstraße ist damit noch nicht vorbei. Denn nach Fertigstellung des nördlichen Abschnitts wird noch das relativ kurze Straßenstück vom Rewe-Markt Richtung Kreisverkehr saniert. Abschluss der Arbeiten: Voraussichtlich Sommer 2023.

Von Markus Kniebeler