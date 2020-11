Rathenower Künstlerinnen malen für Kinderkrankenstation

Rathenow

Kunst bereichert unser Leben – in guten, aber ganz besonders auch in schlechten Zeiten. Nicht umsonst hängen in zahlreichen Krankenhausfluren und -zimmern farbenfrohe Bilder, die das Gemüt erfreuen und sich im besten Fall positiv auf den Genesungsprozess auswirken.

Einen solchen Effekt erhoffen sich auch die Mitarbeiter der Kinderstation der Havellandkliniken im Rathenower Krankenhaus. Seit einiger Zeit bringt hier das Bild einer großen, bunten, bebrillten Schnecke – passend zur Stadt der Optik – die jungen Patienten zum Lächeln und Staunen.

Das Ganze ist ein Gemeinschaftswerk von Rathenower Künstlern und Kindern und entstand im Rahmen eines Aktionstages im Kulturzentrum.

Ute Arndt (r.) und Jordis Hammer (2.v.r.) überreichen an die Mitarbeiter der Kinderstation der Havellandkliniken in Rathenow das erste Bild. Nun folgen drei weitere. Quelle: Privat

Weil das Bild bei den Kindern, ihren Besuchern und dem Personal gleichermaßen gut ankam und die Schnecke etwas einsam auf der Krankenstation ist, sollen schon bald drei derzeit noch kahle Wände ebenfalls mit farbigen Hinguckern verschönert werden.

Dafür sorgen Ute Arndt, Jordis Hammer, Ina Höffler und Annelie Knobloch. Die vier Frauen betreiben gemeinsam das Offene Atelier im Kulturzentrum und haben sich auf Nachfrage des Krankenhauses sofort bereit erklärt, noch einmal für die Kinderstation den Pinsel in die Hand zu nehmen.

Zur Galerie Ute Arndt, Jordis Hammer, Ina Höffler und Annelie Knobloch vom Offenen Atelier im Rathenower Kulturzentrum haben drei weitere Bilder für die Kinderstation der Havelland Kliniken in Rathenow gemalt.

Bereits im Frühjahr machten sich die vier an die Arbeit, um die Geschichte der Schnecke auf drei Leinwänden weiterzuerzählen. „Das ist eine tolle Sache und wir freuen uns natürlich, wenn wir Kindern und ihren Familien in schweren Zeiten mit unseren Bildern eine Freude machen können“, betont Jordis Hammer.

Sie und ihre drei Mitstreiterinnen waren sich schnell einig, dass sie das Motiv der Schnecke wieder aufgreifen wollen. Dazu hatten sie sich eine kurze Geschichte überlegt, die sie in den letzten Monaten mit Pinsel und Spachtel auf drei Leinwände brachten.

Mit Medizin und viel Liebe

Die Schnecke tritt dieses Mal als Krankenpflegerin eines kleinen Mädchens auf, das mit schmerzverzerrtem Gesicht im Bett liegt. Das farbenfrohe Tier verabreicht der jungen Patientin die nötige Medizin, Tropfen in Herzform, und dazu natürlich viel Liebe.

Am Ende steht das Mädchen auf einer Blumenwiese im roten Kleid und bedankt sich mit einer besonderen Blume bei seiner Pflegerin. Die Samen der Pflanze, die sanft durch die Luft gleiten, sind ebenfalls kleine Herzen.

Die Geschichte eines Mädchens, dass von einer Schnecke gesund gepflegt wird, haben die Damen des Offenen Ateliers sich ausgedacht und für die Kinderkrankenstation auf die Leinwand gebracht. Quelle: Privat

An jedem einzelnen Bild haben alle vier Künstlerinnen mitgewirkt und gemalt. „Wir haben recht lange nach den geeigneten Motiven gesucht, denn das ist ja sonst nicht unsere Art zu zeichnen“, gesteht Ute Arndt.

Auch beim Malen selbst wechselten sich die vier Künstlerinnen ab, zeichneten vor und brachten das Marmormehl auf die Leinwand, das das Ganze plastischer wirken lässt.

Seit wenigen Tagen ist das Werk nun vollendet – aufgrund der Krise mussten die Frauen ihre Arbeit mehrfach unterbrechen.

Die Farbe auf allen drei Bildern ist getrocknet, so dass die Leinwände demnächst im Krankenhaus platziert werden können. Wo die Bilder hängen werden, hatten sich die Künstlerinnen bereits vorab angeschaut, um die passende Formate auszuwählen.

Die vier Frauen des Offenen Ateliers Seit 2016 öffnen Ute Arndt, Jordis Hammer und Annelie Knobloch regelmäßig ihr künstlerisches Zuhause im Foyer des Kulturzentrums, das Offene Atelier, und bereichern damit das Haus sowie das kulturelle Leben in der Stadt. Anfang 2019 ist aus dem Trio ein Quartett geworden. Seither gehört Ina Höffler zum Kreis der Künstlerinnen dazu. Höffler stammt aus Hohennauen und hat schon als Kind gern gemalt. Ute Arndt ist Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung für die Region Rathenow und Malen gehört seit vielen Jahren zu ihrem Leben dazu. Jordis Hammer betreibt die Kreativoase in Gülpe, ist freischaffende Künstlerin und leitet unter anderem Kunstworkshops. Annelie Knobloch betreibt mit ihrer Mutter Gabriele Knobloch die Freie Schule für Musik und Kunst TonArt, ist freischaffende Künstlerin und Sängerin der Rathenower Band Saitensprung.

Während das erste Bild ein Geschenk an die Kinderstation war, werden die Frauen des Offenen Ateliers dieses Mal für ihren Einsatz belohnt.

Bruno Kämmerling, Kulturreferent des Kreises und Geschäftsführer der Kulturstiftung Havelland, ist so begeistert, dass er das Engagement der Künstlerinnen unterstützt und das Bild nun für die Kulturstiftung kaufen wird. Anschließend wird er es dann als Dauerleihgabe der Kinderstation der Havellandkliniken zur Verfügung zu stellen.

Von Christin Schmidt