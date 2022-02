Rathenower Kulturpreise verteilt: das sind die Geehrten

Rathenow

Seit vielen Jahren werden zum Jahresanfang Kulturschaffende aus der Stadt Rathenow geehrt, die im Vorjahr ein Jubiläum feierten. Dies können Altersjubiläen oder Vereinsjubiläen sein. Am Dienstag, 22. Februar, überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann in der Stadtgalerie, Berliner Straße 1a, die ersten Präsente an die Malerin Mina Kopp, die Keramikerin Anna Mertens und den Maler Detlef Frenkel, die ein besonderes Altersjubiläum im vergangenem Jahr feierten.

Jörg Zietemann, Heike Brett und Wolfram Bleis v. l.. Quelle: Anne Kießling

Im Anschluss führte der Weg in die Ausstellungsräume des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow in der Berliner Straße 80. Die Heimatforscherin Heike Bretter hielt eine Ehrung für ein Altersjubiläum und der Rathenower Heimatbund, vertreten durch Wolfram Bleis, feierte sein 30-jähriges Vereinsjubiläum.

Auszeichnungsfeier musste coronabedingt ausfallen

Es sollen demnächst weitere Ehrungen folgen. So erreichte der Förderkreis zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow sein Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen und der Verein Memento existiert seit 20 Jahren. Ihr zehnjähriges Bestehen feierten die Musiker der Rathenower Rockband Saitensprung. Und die Freunde des Malers Georg Pennings, vertreten durch Olaf Schwaß, Gudrun Meetz und Mario Zimmermann, veranstalteten zu Ehren seines 150. Geburtstages eine Sonderausstellung in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche, die viel Aufmerksamkeit auf sich zog.

Die genannten Kulturschaffenden wären normalerweise gemeinsam mit den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern traditionell im festlichen Rahmen im Rathenower Kulturzentrum gewürdigt worden. Leider konnte die Sport-und Kulturehrung aufgrund der aktuellen Pandemielage erneut nicht stattfinden.

Von MAZonline