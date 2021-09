Rathenow

Am Sonnabend wurde die Sonderausstellung „Meydenbauer – Busch: Pioniere der Photogrammetrie“ im Kulturzentrum Rathenow feierlich eröffnet. Sie läuft als Beitrag des Kulturland-Themenjahres „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Bewegung“.

Das Wort „Photogrammetrie“ lässt sich am besten mit „Bildmessung“ übersetzen. Diese Methode, die eine fotografische Kamera mit einem Messinstrument kombiniert, dient der Aufnahme und Auswertung von Fotos zur Erstellung von Karten und Plänen.

Der Sohn Johann Heinrich August Dunckers

Eine Besucherin der Ausstellung vor einer der Messbild-Tafeln. Quelle: Uwe Hoffmann

Emil Busch (1820 bis 1888) ist in unserer Region vielen als Sohn Johann Heinrich August Dunckers bekannt. 1845 übernahm er die durch seinen Vater gegründete Rathenower Optische Industrie Anstalt von seinem Onkel Eduard Duncker und wandelte das Unternehmen 1872 in die Emil Busch AG um. Um 1865 entwickelte die Firma das leistungsfähige Weitwinkelobjekt „Pantoscop“.

Albrecht Grimm hält bei der Ausstellungseröffnung den Vortrag über Meydenbauer und Busch. Albrecht Grimm aus Hilchenbach bei Siegen war langjähriger Professor an der Universität/Gesamthochschule Siegen und veröffentlichte mehrere Schriften und Bücher zum Thema Photogrammetrie. Quelle: Uwe Hoffmann

Der nahe Saarlouis geborene Albrecht Meydenbauer (1834 bis 1921) ist hier eher weniger bekannt. Aber durch deren Zusammenarbeit entstand, wohl auch in Rathenow, 1866/1867 eine der ersten Messbild-Kameras der Welt mit Buschs Weitwinkelobjektiv. Der Bauingenieur stellte sich die Frage, ob man nicht mittels einer speziellen Fotografiemethode verlässliche perspektivische Bilder, zum Beispiel von Bauwerken, erhalten kann, um sie auszumessen. Damit gilt Meydenbauer als Pionier der Messbild-Fotografie, insbesondere der Architektur-Photogrammetrie.

Idee ist sieben Jahre alt

Meydenbauer und Busch ist nun die Sonderausstellung im Kulturzentrum gewidmet. „Die Idee zu dieser Ausstellung über Meydenbauers Leistungen zur Photogrammetrie und seinen Einsatz zur Schaffung eines Denkmalarchivs entstand gemeinsam mit Prof. Albrecht Grimm bereits 2014. Das Kulturland-Themenjahr bot jetzt einen Anlass“, so Bettina Götze, Geschäftsführerin des Kulturzentrums.

Ausstellung Kulturzentrum Rathenow: eine Meydenbauer-Busch-Messbildkamera. Quelle: Uwe Hoffmann

Im Foyer informieren acht große thematische Ausstellungstafeln über die Leistungen der beiden Männer. In elf Vitrinen werden, teils als Leihgaben, historische Dokumente und Exponate zum Thema gezeigt.

In den Wandelgängen rechts und links zeigt das Landesdenkmalamt 39 Messbildtafel-Paare mit historischen Fotografien bedeutender Bauwerke und deren Auswertung. Darunter sind Aufnahmen des Brandenburger Tores, aber auch der Brandenburger Sankt Gotthardkirche aus dem Jahr 1895.

„Meydenbauer ist in Rathenow eher weniger bekannt und auch für mich neu. Wir Rathenower können stolz auf seine Leistungen sein, die mit Hilfe der damals ortsansässigen Emil Busch AG entstanden“, so der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann in seinem Grußwort vor rund 50 Gästen zur feierlichen Ausstellungseröffnung im Theatersaal und erinnerte auch an die kleine Ausstellung ‚Fotogrammetrie’ im März 2001 in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche über Albrecht Meydenbauer zum 200-jährigen Optik-Jubiläum.

Ins preußische Kultusministerium berufen

Albrecht Meydenbauer wurde 1885 als Regierungs- und Baurat in das preußische Kultusministerium berufen und baute die Messbild-Anstalt für Denkmal-Aufnahmen, die „Königlich Preußische Messbild-Anstalt“ auf. „Das 1991 gegründete Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische Landesmuseum haben heute rund 20 000 Messbildfotos im Bestand. Nach und nach wurden sie digitalisiert und werden künftig auch online zur Verfügung stehen“, so Astrid Mikoleietz vom Landesdenkmalamt.

Thomas Luhmann, viele Jahre Vorsitzender der 1909 gegründeten Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation, würdigte in seinem Grußwort auch Meydenbauers Verdienste für den Denkmalschutz.

Die Rathenower Ausstellung zeigt 39 Messbildtafel-Paare. Quelle: Uwe Hoffmann

Der Dom von Wetzlar

Albrecht Grimm aus Hilchenbach bei Siegen war langjähriger Professor an der Universität/Gesamthochschule Siegen und veröffentlichte mehrere Schriften und Bücher zum Thema Photogrammetrie. „1867 wurde die Meydenbauer-Busch-Kamera erstmals zur Erstellung einer Bauaufnahme des Domes zu Wetzlar eingesetzt. Bereits 1868/1869 erfolgte die photogrammetrische Aufnahme der Festung Saarlouis zu militärischen Zwecken“, so Albrecht Grimm in seinem einstündigen Vortrag „Meydenbauer – Busch. Förderer des Messbildverfahrens“.

Rathenow gehört mit der Sonderausstellung zum 100. Todestag Albrecht Meydenbauers im November, neben Strodehne, Großderschau, Premnitz und Brandenburg/Havel zu den Ausstellungsorten. Weitere Informationen dazu unter www.kulturland-brandenburg.de Den informativen, 71-seitigen Begleitband zur Sonderausstellung, herausgegeben durch Bettina Götze, ist im Museumsshop erhältlich. Die Ausstellung „Meydenbauer – Busch: Pioniere der Photogrammetrie“ ist im Kulturzentrum noch bis zum 21. November zu sehen.

Von Uwe Hoffmann