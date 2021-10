Rathenow

Die Zeit wird immer schnelllebiger. Jeden Tag fluten unzählige neue Eindrücke die Kommunikationskanäle im weltweiten Netz. Was heute der letzte Schrei ist, kann morgen schon ein alter Hut sein.

Vor diesem Hintergrund mutet es auf den ersten Blick paradox an, wenn Menschen sich für die Vergangenheit interessieren. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit steckt hinter dieser Besinnung auf alte Zeiten die Sehnsucht nach Entschleunigung, nach Ruhe und Kontemplation.

Erster Kalender im Jahr 2010

Das Rathenower Kulturzentrum hat vor elf Jahren begonnen, diese Sehnsucht mit einem ganz besonderen Projekt zu stillen. 2010 kam der erste Kalender mit historischen Rathenower Stadtansichten auf den Markt. Und schlug ein wie die sprichwörtliche Bombe. Innerhalb von zwei Tagen waren die 50 Exemplare ausverkauft.

Mittlerweile liegt die Auflage bei 150 Stück. Und auch da wird es, so viel ist jetzt schon klar, nicht passieren, dass die Macher auf Exemplaren sitzen bleiben.

Schätze aus der Vergangenheit

Vor einigen Wochen ist der Kalender für das Jahr 2022 erschienen. Und wieder ist es Sylvia Wetzel, Öffentlichkeitschefin des Kulturzentrums, und dessen Leiterin Bettina Götze gelungen, historische Ansichten zu versammeln, die einen Blick auf die Stadt im Wandel der Zeit ermöglichen.

Blick über den zugefrorenen Stadtkanals: Das Februar-Blatt des historischen Kalenders. Quelle: Kulturzentrum Rathenow

Das Februar-Bild etwa zeigt einen Blick über den zugefrorenen Stadtkanal hin zum Weinberg, der vor rund 100 Jahren weit weniger bewaldet war als heute. Zu sehen ist auf dem Foto unter anderem die Städtische Warmbadeanstalt, die daran erinnert, dass es noch nicht so lange selbstverständlich ist, in jedem Haushalt warmes Wasser aus der Leitung zu bekommen.

So entreißt jedes der zwölf Monatsblätter ein Stück Stadtgeschichte der Vergessenheit. Einige Fotos kann man anhand markanter Gebäude oder anhand des Straßenverlaufs gut verorten, bei anderen ist man auf die kurzen Erläuterungen zu jedem Foto am Ende des Kalenders angewiesen. An die Brückner’sche Mühle etwa, die einst in der Rhinower Straße stand und die anfang der 1930er-Jahre abbrannte, werden sich nur noch ganz wenige erinnern.

Archiv geplündert

Dass es diesen Kalender überhaupt gibt, ist dem umfangreichen Archiv des Kulturzentrums zu verdanken, in dem viele historische Aufnahmen versammelt sind. Und dem Engagement Sylvia Wetzels, die die Aufnahmen – in Absprache mit Bettina Götze – nicht nur auswählt, sondern auch digital bearbeitet und mit den historischen Informationen versieht, die auf dem letzten Kalenderblatt versammelt sind.

Für den professionellen Druck des Kalenders ist die Kalender-Manufaktur, ein spezialisiertes Unternehmen aus dem niedersächsischen Verden verantwortlich, mit dem das Kulturzentrum seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet.

Aquarelle von Hans-Jürgen Gaudeck sind in dem zweiten Kalender des Kulturzentrums versammelt. Quelle: Kulturzentrum Rathenow

In Verden wurde auch der zweite Kalender gedruckt, der in diesem Jahr vom Kulturzentrum herausgegeben wird. Unter dem Titel „Geliebte Heimat, Havelland..“ – ein Fontane-Zitat – sind Aquarelle des Berliner Künstlers Hans-Jürgen Gaudeck versammelt. Der ist den Spuren des berühmtesten märkischen Dichters mit seiner Staffelei gefolgt und hat mit Pinsel und Wasserfarben festgehalten, was Fontane mit Worten beschrieben hat. Die Zusammenarbeit des Kulturzentrums mit dem Künstler geht übrigens zurück auf eine große Ausstellung mit Aquarellen Gaudecks, die im Fontanejahr 2019 im Kulturzentrum gezeigt wurde.

Beide Kalender können an der Theaterkasse des Kulturzentrums (Dienstag bis Sonntag 11 – 17 Uhr) erworben werden.

Von Markus Kniebeler