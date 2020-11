Rathenower Mietwäscherei leidet unter der Coronakrise

Rathenow

„Wenn es hier Mäuse gäbe, würde man sie husten hören“. Gerhard Hofmeier hat den Humor noch nicht verloren. Obwohl er reichlich Anlass dazu hätte.

Der Geschäftsführer der Havel-Mietwäsche steht in der Halle mit den riesigen Waschmaschinen. Normalerweise kann man hier, wenn die 150-Kilo-Trommeln sich drehen, sein eigenes Wort nicht verstehen. Aber seit Anfang November herrscht hier eine gespenstische Ruhe.

Anzeige

Auftragsrückgang um 50 Prozent

Die zweite Corona-Welle hat den Traditionsbetrieb im Gewerbegebiet an der Gasanstalt kalt erwischt. Seit dem 2. November sind touristische Übernachtungen verboten. Das heißt, dass in den Hotels keine Schmutzwäsche mehr anfällt. Und das bedeutet, dass der Mietwäsche rund 50 Prozent der Aufträge fehlen.

Normalerweise werden in der großen Halle Bettbezüge, Handtücher und Tischwäsche im Akkord gewaschen, gemangelt und gefaltet. Nun fällt der Blick auf leere Regale, verwaiste Flure und abgeschaltete Maschinen. „Es ist schon ein trauriges Bild“, sagt Hofmeier.

Gespenstische Ruhe: Normalerweise sind die 150-Kilo-Waschmaschinen im Dauerbetrieb. Jetzt stehen sie die meiste Zeit still. Quelle: Markus Kniebeler

Rund die Hälfte der 82 Mitarbeiter befindet sich seit Anfang November in Kurzarbeit. Die andere Hälfte kümmert sich um die Berufswäsche. In diesem zweiten Geschäftsfeld des Unternehmens hat der Teil-Lockdown nicht zu einem Einbruch geführt. Denn die allermeisten Betriebe, deren Kleidung an der Gasanstalt gewaschen wird, arbeiten weiter.

Das war im Frühjahr anders. Als in der ersten Coronaphase fast das gesamte Land stillgelegt wurde, brachen bei der Havel-Mietwäsche 70 Prozent der Aufträge weg. Neben der Hotel- und Restaurantwäsche fehlte damals die Berufsbekleidung jener Betriebe, die ihre Produktion einstellen mussten.

Zwei Drittel der Belegschaft wurden in Kurzarbeit geschickt. Als dann Mitte Mai die coronabedingten Einschränkungen aufgehoben wurden, als Hotels, Pensionen und Restaurants wieder öffnen durften, zog auch das Mietwäsche-Geschäft sofort wieder an.

Boom im Sommer

„Ab Juni haben wir sogar mehr zu tun gehabt als im Vorjahrssommer“, sagt Hofmeier. Weil viele Deutsche auf Auslandsreisen verzichtet und stattdessen die heimischen Urlaubsregionen erkundet hätten, sei der Anteil der Hotelwäsche gestiegen. „Teilweise sind wir am Limit gefahren“, sagt der Geschäftsführer. „Aber alle Mitarbeiter haben mitgezogen, sodass wir Mehrarbeit bewältigen konnten.“

Von den lang gehegten Plänen, die Belegschaft aufzustocken, nahm Hofmeier allerdings Abstand. „Die ganze Lage war uns zu unsicher“, sagt er. „Auch wenn im Sommer eine Entspannung zu bemerken war, wussten wir, dass eine zweite Infektionswelle kommen könnte.“

Stillleben mit leeren Wäsche-Wagen. Quelle: Markus Kniebeler

Genau die rollt gerade über das Land hinweg und hat auch die Havel-Mietwäsche erfasst. Gerhard Hofmeier aber hat den Optimismus nicht verloren. „Natürlich ist das eine schwierige Situation“, sagt er. Aber mit staatlicher Unterstützung werde man da schon durchkommen. „Dank des Kurzarbeiter-Modells mussten wir noch niemanden entlassen“, sagt er. „Die Mitarbeiter halten sich bereit. Sobald das Geschäft anzieht, fahren wir den Betrieb wieder hoch.“

Expansionspläne trotz Corona

Und auch von den Expansionsplänen hat sich der Geschäftsführer, der den Rathenower Traditionsbetrieb 1992 erwarb und in die neue Zeit überführte, noch nicht verabschiedet.

Denn das Geschäft mit der Mietwäsche boomt. Ende des vergangenen Jahres – vor Ausbruch der Corona-Pandemie – prognostizierte Hofmeier eine Verdopplung der Produktionskapazität bis zum Jahr 2024. Und kündigte an, 25 neue Mitarbeiter einzustellen.

Erstmal sind diese Pläne auf Eis gelegt. Verworfen hat der Chef sie aber noch lange nicht. „Ich gehe davon aus, dass sich die Lage im kommenden Jahr wieder normalisiert“, sagt er. Spätestens wenn die angekündigten Corona-Impfungen anlaufen, werde das Virus seinen Schrecken verlieren. „Und dann machen wir weiter, wo wir vor der Krise aufgehört haben.“ Das Unternehmen habe schon so manche Schwierigkeit gemeistert. Und werde das jetzt wieder tun.

Von Markus Kniebeler