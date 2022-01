Rathenow

Schon als Kind hat sich Joe Carpenter für Musik interessiert. Mit zwölf Jahren hatte der Rathenower seinen ersten Fernsehauftritt. „Am 11. Februar 1988 bin ich mit meiner Heimorgel in der Pioniersendung Mobil im DDR-Fernsehen aufgetreten“, erzählt Joe Carpenter. Damals wusste er noch nicht, welchen großen Stellenwert die Musik in seinem Leben einnehmen wird.

Mit vielen Auftritten als Hobbymusiker begeisterte Joe Carpenter das Havelland. Seine Lieder hatten immer etwas mit Sehnsucht nach Freiheit und seinen eignen Gefühlen zu tun. 2017 entschloss sich Joe Carpenter, mit 42 Jahren seinen Traum, die Musik, zum Beruf zumachen.

„Ich beschloss, meinen Beruf in der Verwaltung gegen ein Leben auf der Bühne und im Studio einzutauschen. So konnte ich mich meiner eigentlichen Berufung, der Musik, widmen. Die Musik ist und bleibt meine Leidenschaft“, so Joe Carpenter.

Joe Carpenter ist ein leidenschaftlicher Musiker. Quelle: Jürgen Ohlwein

Zwischen Roland Kaiser und Helene Fischer

Immer mehr Radiosender spielten seine Songs. Joe Carpenter wurde eine feste Größe bei Veranstaltungen in Brandenburg. In der Antenne Schlagerhitparade schaffte er es mit seinem Song „Urlaub auf der Ranch“ sogar auf Platz 4. „Einmal in einer Hitparadenlistung zwischen Roland Kaiser und Helene Fischer zu stehen, hätte ich nie erwartet“, sagt Joe Carpenter.

Drei Wünsche hat der Musiker Joe Carpenter für sich festgemacht. Der erste Wunsch, mit seinem Idol Udo Lindenberg einmal einen Eierlikör zu trinken. Den zweiten Wunsch hat er sich schon zweimal selbst erfüllt. „Ich wollte einmal in meiner Heimatstadt auf der großen Bühne im Kulturzentrum auftreten“, so Joe Carpenter.

Konzert im Kulturzentrum Rathernow

Dies ließ dann auch nicht lange nach seiner Entscheidung, als Musiker durchzustarten, auf sich warten. 2017 trat Joe Carpenter mit dem Konzert „42 Jahre und ein Traum“ im Rathenower Kulturzentrum vor fast ausverkauftem Haus auf. Sein großer Wunsch ging in Erfüllung. Zwei Jahre später stand Joe Carpenter mit seinem Konzert „Klappe! Die Zweite“ wieder auf der Bühne des Kulturzentrums. Auch dieses Konzert wurde ein Erfolg.

Joe Carpenter beim Konzert im Kulturzentrum Rathenow. Quelle: Jürgen Ohlwein

Leider wurde die Karriere des Sängers und Songwriters durch Corona sehr behindert. Joe Carpenter musste sich – wie viele Künstler – etwas einfallen lassen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. So begann er, sich mit Hilfsjobs über Wasser zu halten. „Ich habe im Konsum in Nennhausen Waren in die Regale geräumt. Das hat mir auch Spaß gemacht.“

Von der Musik zum Unternehmer

Im Mai 2021 entschied sich Joe Carpenter, Unternehmer zu werden. Er gründete die Firma „Fleißige Ameisendienste“ mit alltagsbegleitenden Dienstleistungen im Havelland. „Das Angebot wurde sofort angenommen. Plötzlich stand ich bei Menschen, die mich eigentlich von der Bühne kannten, vor der Tür, um ihre Wohnung zu reinigen. So entstanden auch viele nette Gespräche“, berichtet Joe Carpenter.

Auch, wenn sein Geschäft, welches er mit seiner Lebensgefährtin und vier Angestellten betreibt, gut läuft und ihm Sicherheit bietet, wird die Musik im Leben von Joe Carpenter immer eine wichtige Rolle spielen. Schließlich sind da ja noch zwei Wünsche offen. Ob es mit dem Eierlikör und Udo Lindenberg klappt, sei erstmal dahin gestellt. Den dritten Wunsch, eine Aufnahme eines seiner Songs mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg, scheint möglich.

Neues Album vor der Veröffentlichung

„Ich hatte schon Kontakt und habe gute Hoffnungen, dass es klappt“, so Joe Carpenter. Viel hat der Musiker auch in der letzten Zeit gearbeitet. Neben einem Video zu seiner Singleauskopplung „Bauchgefühle“, das in Berlin gedreht wurde, hat er sein drittes Album herausgebracht. Es ist ein Studioalbum mit dem Titel „Meine Lieder“. Es erscheint am Freitag, dem 28. Januar, auf allen Downloadportalen wie Spotify, Amazon und iTunes.

Foto vom Albumcover „Meine Lieder“. Quelle: Jürgen Ohlwein

Zur Veröffentlichung des neuen Albums hat sich Joe Carpenter etwas Besonderes einfallen lassen. „Ich werde auf meinen Medienkanälen in Facebook und YouTube am Freitag um 20.30 Uhr ein 50-minütiges kostenloses Online-Konzert für meine Fans geben“, verspricht der Musiker.

„Musik wird immer in meinem Leben einen wichtigen Part einnehmen. Meine Musik soll alle Sinne berühren. Meine Lieder sollen einen Film im Kopf beginnen lassen. Außerdem möchte ich die Gefühle vor dem Auftritt nicht vermissen. Wenn ich meine Musikausrüstung ins Auto packe, dann beginnt für mich meine eigene kleine, fast heile Welt“, so Joe Carpenter.

Von Jürgen Ohlwein