Rathenow

Ganz in rot und weißflattert Konfetti auf die „ Sternchen“ des Rathenower Carnevalsclubs (RCC). Am kommenden Sonnabend um 19 Uhr steht für den Elferrat die erste Prunksitzung an und die Mitglieder des Clubs bereiten sich bereits fieberhaft auf die Auftritte vor.

Schließlich ist gute Laune Trumpf. Die Tanzgruppe“ Sternchen“ und die „Grüne Garde“ sowie die „Sternschnuppen“ werden zusammen mit anderen Protagonisten ein Feuerwerk der guten Laune zaubern. Traditionell stanzen die Sternchen zum Ende der Prunksitzung einen Can-Can.

Die Veranstaltung im Saal des Havelrestaurants Schwedendamm beginnt am 15. Februar um 19.11 Uhr. Eine weitere Prunksitzung ist am 22. Februar und am 20. Februar wird – ebenfalls um 19.11 Uhr – Weiberfastnacht gefeiert.

Von MAZ