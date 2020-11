Rathenower November-Gedenken nur in kleinem Rahmen

Rathenow

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen gibt es in der Stadt Rathenow in diesem Jahr keine zentralen Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Novemberpogrome (9. November) und am Volkstrauertag (15. November).

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Corrado Gursch und der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann werden jedoch am 9. November (Montag) an der ehemaligen Synagoge in der Wilhelm-Külz-Straße und am Sonntag, 15. November am Deutschen Soldatenfriedhof auf dem Weinberg einen Kranz niederlegen.

Von MAZ