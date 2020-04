Rathenow

„Der Optikpark darf wieder öffnen.“ Ein kurzer Satz. Aber die Erleichterung, die in ihm streckt, ist riesengroß. Kathrin Fredrich, Geschäftsführerin der Anlage am Schwedendamm, erhielt die frohe Botschaft aus der Rathenower Stadtverwaltung erst am Dienstagmittag. „Am Mittwoch um 9 machen wir die Kasse auf“, kündigte sie an. „Wir freuen uns riesig.“

Als die Landesregierung am Freitag die Lockerung der coronabedingten Beschränkungen beschloss, wurde im Park zum ersten Mal gejubelt. Denn auch botanische Gärten dürfen laut Verordnung wieder öffnen. Aber erst am Dienstag wurde in der Kreisverwaltung endgültig entschieden, dass der Optikpark dieser Kategorie zuzurechnen ist.

Anzeige

Unerlässliche Einschränkungen

Allerdings müssen sich die Besucher auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Das Parkcafé und das Café Speicher werden geschlossen bleiben. Alle Spiel- und Spaßgeräte, an denen vor allem Kinder sich vergnügen, werden abgesperrt. Die Flößer werden, weil auf ihren Kähnen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ihre Arbeit nicht aufnehmen. Und auch der Zugang zu den Farbformen bleibt aus Gründen der Übersichtlichkeit geschlossen.

Weitere MAZ+ Artikel

Trotz Trockenheit und Rehverbiss: An bunten Farbtupfern herrscht kein Mangel. Quelle: Markus Kniebeler

„Wir tun alles, um die geforderten Sicherheitsstandards einzuhalten“, sagt Kathrin Fredrich. Sogar die Bänke und Liegen, die auf dem Gelände verteilt sind, habe man neu postiert, um Gruppenbildungen zu vermeiden.

Eingang nicht mehr über den Schubleichter

Der Zutritt auf das Parkgelände erfolgt nicht mehr über den Mühlenhof und den Schubleichter, sondern durch den Behinderteneingang am Schwedendamm, der sich unweit der Sportanlage befindet. Dort steht auch das Kassenhäuschen.

„Alle, die reinwollen und alle, die wieder rausgehen, müssen dort vorbei“, sagt Fredrich. „So haben wir immer im Blick, wie viele Menschen sich gerade auf dem Gelände befinden. Und können, falls es zu voll werden sollte, ordnend eingreifen.“

Auch die Steganlage über den Karpfenteich lädt zum Flanieren ein. Quelle: Markus Kniebeler

Trotz dieser notwendigen Beschränkungen werden sich die Besucher, so lange sie die vorgeschriebenen Abstände einhalten, auf der Anlage frei bewegen können.

Die Wege durch die Farbstrahlen und über den Rosenhain, die Steganlage über den Karpfenteich, die Promenade mit den optischen Phänomenen, der baumgesäumte Weg vom Eingang bis zum (geschlossenen) Weißen Cafe – alle Routen wurden von den Mitarbeitern für den Saisonstart hergerichtet. Und auch die Beete, das Herzstück des Areals, ziehen mit bunten Farben die Blicke auf sich.

Kampf gegen die Austrocknung

Allerdings hatte Sieglinde Leumann, die gärtnerische Leiterin des Parks, mit ihrem Team zuletzt alle Hände voll zu tun. „Die Trockenheit der letzten Wochen hat uns schwer zu schaffen gemacht“, sagt sie. Die Beregnungsanlage sei im Dauerbetrieb gewesen. Und trotzdem habe vor allem der Wind den Boden im Nu wieder ausgetrocknet.

Die größte Gefahr für die Frühlingsblumen ging allerdings nicht vom Wind aus. Rehe auf dem Gelände haben die Triebe von Tulpen und Stiefmütterchen angefressen. „Viele Blumen haben sich von dieser Knabberei nicht erholt“, sagt Kathrin Fredrich.

Möglichkeiten zum Innehalten gibt es genug. Und auch der gebotene Sicherheitsabstand kann gewahrt werden. Quelle: Markus Kniebeler

Aber wer durch die Beete wandelt, wir noch genügend Gelegenheiten haben, sich satt zu sehen. Und einige ungewöhnliche Anblicke gibt es auch. „Haben Sie schon unsere prächtigen Bodendecker-Tulpen bewundert“, scherzt Kathrin Fredrich über jene Exemplare, die wegen des Rehverbisses ihre langen Stiele eingebüßt haben.

Veranstaltungen fraglich

Zu den coronabedingten Einschränkungen zählt übrigens auch, dass hinter den geplanten Veranstaltungen ein Fragezeichen steht. Der Gartenmarkt Mitte Mai etwa kann nicht stattfinden. Bei den großen Konzerten –Ende Juni soll die Rammstein-Coverband Stahlzeit auftreten, Mitte Juli will Angelo Kelly kommen – ist noch nichts entschieden.

„Wir müssen sehen, wie sich die Lage entwickelt“, sagt Fredrich. „Aber immerhin können die Besucher schon mal in den Park. Und das ist nach den Enttäuschungen der vergangenen Wochen doch eine gute Nachricht.“

Von Markus Kniebeler