Rathenow

Nach erstem Superheldenfest und dem ersten Havelländer Parkfest im vergangenen Jahr hieß es am vergangenen Samstag „ Parkfest meets Superhelden“.

Von 11 bis 18 Uhr hatte der Optikpark mit seinen Kooperationspartnern zu einem gemeinsamen bunten Fest mit den Stinknormalen Superhelden und 33 Initiativen aus dem gesamten Havelland im Rahmen der Interkulturellen Woche, unter dem Motto „Zusammen leben – zusammen wachsen“, zwischen Eichendreieck und Weißer Bühne eingeladen.

Zur Galerie Ein großes Fest für Familien wurde am Samstag im Rathenower Optikpark gefeiert. Neben den stinknormalen Superhelden präsentierten 33 Initiativen aus dem gesamten Havelland ihre Angebote.

Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm eröffneten die „All Incs“. Das Musicalensemble der Musik- und Kunstschule Havelland warb mit seinen Gesangs- und Tanzdarbietungen für die zwei Aufführungen des neuen selbst entwickelten Musicals „Stage Teens“ von Niels Fölster, das am 14./15. September im Kulturzentrum Premiere hat.

Ukrainische Folklore und Impro-Theater

Mit dem Berliner Folkloreensemble „Potpourri“ folgten ukrainische Lieder. Das weitere Bühnenprogramm gestalteten die Impro-Schauspielgruppe von Fliedners Werkstätten mit drei Standorten im Osthavelland, die Rathenower Girl-Tanzgruppe „Crazy Dance“ und auch spontane Gesangs- und Tanzauftritte der Gäste.

Kulinarische Weltreise

„Im Havelland leben 128 Nationen“, so die Integrations- und Migrationsbeauftragte des Landkreises Anne-Christin Kubb. Die vielen Besucher des Festes konnten sich an den verschiedenen Ständen über Kulturen von Ländern wie Sri Lanka und Gambia, die kulinarische Tradition Pakistans oder Tschetscheniens sowie Religionen wie Christentum, Islam oder am Stand der Buddhistischen Klosterschule aus Päwesin informieren.

Anan Khan kredenzte den Parfest-Besuchern Gerichte aus der traditionelle pakistanischen Küche. Quelle: Uwe Hoffmann

Eine Berliner Haka-Gruppe führte den rituellen Tanz der neuseeländischen Maori auf. Über 170 Gäste konnten zum Mitmachen vor der Bühne begeistert werden. Damit hatten die Organisatoren ihre Wette verloren und luden alle Teilnehmer am 7. September zur kostenlosen Filmvorführung ins Kino ein.

Tänze zum Mitmachen

Mitmachen war angesagt bei „Family Fitness“, die mit dem Frauen- und Krisenberatungszentrum für den weltweiten Tanz „Sprenge die Ketten“ und die jährliche Aktion am Valentinstag „ One Billion Rising“ gegen Gewalt an Frauen warben.

Die Migrationsbeauftragte des Landkreises Anne-Christin Kubb kam auf dem Parkfest mit allen ins Gespräche. Quelle: Uwe Hoffmann

Gemeinsam mit dem Grünen Klassenzimmer des Optikparks boten die Stinknormalen Superhelden vor allem für die Kinder eine Vielzahl von lustigen Gedulds-, Geschicklichkeits- und Team-Spielen, wie „Mutternstapeln“ oder „Superhelden-Memory“ an. Da machte auch ihr neuer Freund „Optikus“ mit. Den über zwei Meter große Superheld hatte der Optikpark zum Fest eingeladen.

Mehr Besucher als im Vorjahr

„Mit knapp 1500 Besuchern hatten wir rund 300 mehr als im vergangenen Jahr“, so Anne-Christin Kubbs Fazit. „Den Besuchern wurde so viel Abwechslung, Spiel, Spaß, Mitmachaktionen und ein tolles Bühnenprogramm geboten. Wir haben gezeigt, wie bunt und vielfältig das Havelland und seine Bewohner sind.“

Von Uwe Hoffmann