Rathenower Optikpark schon wieder geschlossen

Rathenow

„Wie gewonnen, so zerronnen“ – die Freude über die Eröffnung der Saison im Optikpark ist einer großen Enttäuschung gewichen. Seit Montag ist die Anlage am Schwedendamm für jeglichen Besucherverkehr geschlossen. Grund ist die jüngste Aktualisierung der Corona-Eindämmungsverordnung, die am Wochenende von der brandenburgischen Landesregierung beschlossen wurde.

Grenzwert überschritten

Es wurde festgelegt, dass für Landkreise und kreisfreie Städte, in denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz 100 überschritten wird, neben Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen auch Tierparks, Wildgehege, Zoologische und Botanische Gärten ab dem 19. April geschlossen werden müssen. Im Havelland liegt die Inzidenz seit Wochen über dem Wert von 100.

Am Sonnabend hatten Kathrin Fredrich (re.) und Bürgermeister Ronaöd Seeger die ersten Gäste der Saison im Optikpark begrüßt. Quelle: Markus Kniebeler

„Wir sind sehr traurig“, sagte Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich auf MAZ-Anfrage. Natürlich werde man den neuen Bestimmungen folgen. „Aber die Enttäuschung nach dem verheißungsvollen Saisonauftakt sitzt tief.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schließung tue vor allem weh, weil man die Besucher, die sich am Wochenende über die Eröffnung gefreut hatten, nun wieder enttäuschen müsse. Tatsächlich hatten die Gäste am Sonnabend und Sonntag ihrer Begeisterung über den Saisonstart Ausdruck verliehen. Es sei einfach schön, so die einhellige Meinung, dass man in Zeiten, in denen so wenig an Freizeitaktivitäten möglich sei, wenigstens den Optikpark genießen könne.

Quälende Ungewissheit

„Wir haben gehofft, dass es nicht so kommen wird“, sagt Kathrin Fredrich. Aber nun müsse man die Entscheidung des Landes akzeptieren. Wann der Park wieder öffnen wird, könne momentan niemand sagen, so Fredrich. Wie im gesamten vergangenen Jahr sei man davon abhängig, wie sich das Infektionsgeschehen entwickle.

Damit ist bereits der zweite Saisonstart von der Corona-Pandemie vermasselt worden. Im Frühjahr 2020 musste die Eröffnung verschoben werden.

Von Markus Kniebeler