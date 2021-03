Rathenow

Im Rathenower Optikpark wird es in der kommenden Saison eine Veränderung geben, die in den politischen Kreisen der Stadt derzeit für einige Aufregung sorgt. Der Schubleichter, der seit der Landesgartenschau im Jahr 2006 der zentrale Zugang vom Mühlenhof auf das Gartengelände ist, wird außer Betrieb genommen. Künftig sollen die Besucher den Park durch den Eingang auf der Südseite des Schwedendamms betreten, der bislang von behinderten Menschen genutzt wurde.

Die Sache ist bereits beschlossen. Im Aufsichtsrat des Optikparks wurde der Wirtschaftsplan, in dem sowohl der Verkauf des Schubleichters als auch die Herrichtung des künftigen Eingangs mit Zahlen unterlegt ist, bewilligt. „Damit war die Sache für mich klar“, sagt Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich.

Kritik aus der SVV

Einigen Stadtverordneten allerdings ist diese Entscheidung sauer aufgestoßen. Einer der Hauptkritiker ist Karsten Ziehm. „Es kann doch nicht sein, dass wir die Informationen über einen so weitreichendem Schritt über den Buschfunk erhalten“, sagt der FDP-Abgeordnete. Und das, wo bei Sitzungen der SVV mehrfach deutlich geworden sei, dass es zu dem Thema Gesprächs- und Aufklärungsbedarf gibt.

Tatsächlich steht das Thema Schubleichter nicht erst seit kurzem auf der Tagesordnung. Seit ihrem Amtsantritt werbe sie für eine Alternative zur jetzigen Eintritts-Situation, sagt Fredrich. „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass es viele Gründe dafür gibt, den Schubleichter außer Betrieb zu nehmen und nach anderen Lösungen zu suchen.“

Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich. Quelle: Markus Kniebeler

Fredrich streitet nicht ab, dass der Schubleichter eine originelle Möglichkeit ist, Optikparkbesuchern vom Mühlenhof zum Gartengelände auf der gegenüberliegenden Seite des Schwedendamms zu führen. Vor allem im Lagajahr 2006 und im Bugajahr 2015, als das Besucheraufkommen ungleich höher war als in einer normalen Optikparksaison, habe die Schubleichter-Lösung ins Konzept gepasst.

Die Probleme häufen sich

Mittlerweile bereite der umfunktionierte Kahn aber mehr und mehr Probleme. „Es ist wie bei einem alten Auto. Irgendwann ist es durch“, sagt Fredrich. Der Schubleichter liege seit 15 Jahren im Wasser und müsse fortwährend ausgebessert werden. Auch seien die unterschiedlichsten Genehmigungen regelmäßig zu verlängern – Schiffsbrief, Schwimmfähigkeitsattest und andere. Das alles bereite dem Optikpark einen nicht unerheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand. „Aus meiner Sicht ist es sinnvoller, diese Energie in die Entwicklung des Parks zu stecken.“

Sturzgefahr bei Nässe

Darüberhinaus sei der Zugang über den Leichter – so reizvoll dieser auch sei – nur bedingt praktikabel. So müsse die Passage bei Nässe wegen Sturzgefahr gesperrt werden. Auch bei hohen Wasserständen in der Havel könne der Zugang nicht genutzt werden. Und trotz der Rampen sei der Weg für Behinderte nicht geeignet. „All diese Erwägungen haben dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, den Schubleichter aus dem Verkehr zu ziehen und den Eingang auf die Südseite des Schwedendamms zu verlegen“, so die Geschäftsführerin.

Karsten Ziehm, Stadtverordneter der FDP. Quelle: Markus Kniebeler

„Diese sachlichen Ausführungen will ich gar nicht in Frage stellen“, sagt Karsten Ziehm. „Aber es wäre doch kein Problem gewesen, wenn man den Stadtverordneten, die mehrfach um Erläuterungen gebeten haben, über den Sachstand informiert hätte.“

Das sei übrigens nicht der Geschäftsführerin anzulasten, so Ziehm. Die habe ihre Arbeit gemacht. Versagt habe in diesem Fall Bürgermeister Ronald Seeger. Diesem sei bekannt gewesen, dass es bei Stadtverordneten den Wunsch nach Information gegeben hätte. „Ohne Weiteres hätte Herr Seeger dafür sorgen können, dass die Geschäftsführerin ihre Pläne in einem Ausschuss oder der SVV erläutert“, so Ziehm.

Kritik am Bürgermeister

Das sieht auch Daniel Golze so, Fraktionsvorsitzender der Linken und Mitglied im Aufsichtsrat des Optikparks. „Kathrin Fredrich ist kein Vorwurf zu machen“, sagt er. Sie habe im Aufsichtsrat immer gesagt, dass die Schubleichterlösung für den Optikpark wirtschaftlich kaum noch tragbar sei. „Ronald Seeger hätte ihr die Chance geben müssen, diese Argumente den Stadtverordneten vorzutragen.“ Dass er das nicht getan hat, sei ein Versäumnis.

Ronald Seeger erklärte, dass der Aufsichtsrat, in dem die Entscheidung getroffen wurde, kein Geheimgremium, sondern mit Vertretern der politischen Fraktionen besetzt sei. Von daher weise er den Vorwurf der Intransparenz zurück. Gleichwohl sei er der Bitte einiger Stadtverordneter nachgekommen und habe die Geschäftsführerin in den kommenden Hauptausschuss eingeladen, damit sie dort ihre Pläne noch einmal erläutern könne.

Von Markus Kniebeler