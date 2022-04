Rathenow

Mit dem Slogan „Auf die Eier, fertig, los!“ ist zwei Wochen vor Ostern das Gewinnspiel vom Stadtgutschein für Rathenow gestartet. In den Schaufenstern aller teilnehmenden Akzeptanzstellen wurden Ostereier versteckt. Wer sich auf die Suche begab, konnte dort Buchstaben entdecken und damit das Lösungswort erraten, um an dem Ostergewinnspiel teilzunehmen. Ganz so einfach war das Rätsel aber nicht zu lösen, denn die Veranstalter hatten eine Sehenswürdigkeit der Stadt mit 20 Buchstaben gewählt.

54 Teilnehmende haben sich auf die Suche begeben und das richtige Lösungswort gefunden: Brachymedialfernrohr. Nicht nur Rathenowerinnen und Rathenower waren dabei, sondern auch Gäste aus Berlin, Potsdam und Wolfenbüttel. Der älteste Teilnehmer ist 89 Jahre alt. Die Kooperationspartner vom Stadtgutschein für Rathenow trafen sich am Mittwoch, um „Glücksfee“ zu spielen.

Stadtgutscheine für Rathenow: So funktioniert es

Wir freuen uns sehr, dass die Aktion vielen Menschen Freude bereitet hat und wir jetzt unter so vielen Teilnehmenden die Stadtgutscheine für Rathenow verlosen können“, sagt Günter Rall, Geschäftsführer der Rathenower Wärmeversorgung GmbH und Mitglied des Vereins „Unternehmer für Rathenow“. Er durfte aus dem Lostopf den Hauptgewinn ziehen. Über einen Stadtgutschein im Wert von 100 Euro kann sich Herbert Wiedmann aus Rhinow freuen. Zehn weitere Gewinner von jeweils einem 20-Euro-Stadtgutschein haben die Partner am Mittwoch ermittelt. Sie werden schriftlich benachrichtigt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mit dem Einlösen eines Stadtgutscheins stärkt man nicht nur die Geschäfte und Händler vor Ort, sondern unterstützt mit seinem Einkauf auch noch einen guten Zweck“, erinnert Alexander Goldmann, Amtsleiter für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Rathenow. Von jedem bis zum 30. Juni eingelösten Gutschein wird ein Prozent des Wertes ans Tierheim Rathenow gespendet. Der Charitypartner für diesen Aktionszeitraum ist der Verein „Unternehmer für Rathenow“.

Von MAZonline