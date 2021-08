Rathenower Pendler vom Bahnstreik verschont

Rathenow

Während Pendler in allen Teilen des Landes Brandenburg wegen des Bahnstreiks einen ausgesprochen ungemütlichen Mittwoch verlebten, war am Rathenower Bahnhof von dem Ärger und der Anspannung, die der Ausstand anderswo verursachte, nichts zu spüren. In alle denkbaren Richtungen verkehrten Züge, von Zugausfällen keine Spur.

Der Grund für diese entspannte Situation inmitten eines chaotischen Verkehrsgeschehens ist schnell benannt. Alle Linien, die vom Rathenower Bahnhof abgehen, werden nicht von der Deutschen Bahn, sondern von privaten Verkehrsunternehmen betrieben. Und deren Beschäftigte beteiligten sich – wie schon bei früheren Arbeitsniederlegungen – auch jetzt nicht an dem Ausstand.

Züge verkehrten planmäßig

Auf der Linie RE 4 nach Berlin, der wichtigsten Pendlerstrecke im Havelland, ist seit Jahren die Odeg unterwegs. Ebenso auf der RB 51 nach Brandenburg/Havel. Die Züge verkehrten am Mittwoch fahrplangemäß. Und werden dies nach Auskunft der Unternehmensführung auch bei folgenden Streiks tun.

Die Linie RB 34 von Rathenow nach Stendal wird seit Ende 2018 von der Hanseatischen Eisenbahngesellschaft betrieben. Auch diese beteiligt sich nicht am Streik. Allerdings war es in einigen Zügen – vor allem nach Berlin – voller als sonst, weil Fahrgäste offenbar auf die nicht bestreikten Linien umgestiegen waren.

Von Markus Kniebeler