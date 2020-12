Rathenower Rathaus ist dicht, Ausschusssitzungen sind abgesagt

Rathenow

Die in dieser Woche geplanten Ausschusssitzungen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow werden aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie abgesagt.

Das teilt Stadtsprecherin Anne Kießling mit. Dies betrifft die gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Jugend, Sport und Soziales und des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Ordnung, Sicherheit und Brandschutz am Montag, den 14. Dezember, die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr am Dienstag, den 15. Dezember, und die gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Rechnungsprüfung und des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung am Mittwoch, den 16. Dezember. Ebenfalls abgesagt ist die Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag, den 17. Dezember.

Stadtverordnete sollen tagen

Die Sitzung der Stadtverordneten soll allerdings planmäßig am Montag, den 21. Dezember, um 16.15 Uhr im Blauen Saal des Kulturzentrums abgehalten werden. Anne Kießling verweist darauf, dass Besucher nicht uneingeschränkt Zugang zu der SVV haben. Fragen an die Stadtverordneten können im Vorfeld im Rathaus abgegeben werden.

Die Entscheidung, die Ausschüsse abzusagen, fiel nach einer Absprache des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Corrado Gursch mit Vertretern der Fraktionen. Er bittet, dies als Vorsorgemaßnahme für die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und für Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses zu verstehen.

Stadtsprecherin Anne Kießling. Quelle: Markus Kniebeler

Das Rathaus bleibt ab Dienstag, den 15. Dezember für den Besucherverkehr geschlossen. Auch der Bürgerservicebereich und das Standesamt sind vorerst nicht mehr zu den gewohnten Sprechzeiten für den Besucherverkehr geöffnet. In dringenden Fällen können persönliche Termine per Telefon oder per E-Mail vereinbart werden.

Da das Rathaus nur beschränkt arbeitsfähig ist, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, abzuwägen, ob ihr Anliegen einen zeitlichen Aufschub erlaubt. Anfragen, die kein persönliches Erscheinen erfordern, können telefonisch, per E-Mail oder schriftlich an die Stadtverwaltung gestellt werden.

Weitere Veränderungen

Die Stadtkasse nimmt bis auf Weiteres keine Barzahlungen an. Zahlungen sind per Banküberweisung möglich.

Über mögliche Veränderungen der Schließzeiten der Stadtbibliothek, des Archivs und des Freizeittreffs Mühle wird nach Veröffentlichung der neuen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburgs gesondert informiert.

Von MAZ