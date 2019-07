Rathenow

Nach der Bombendrohung vom Dienstag hat die Rathenower Stadtverwaltung am Mittwoch ihre Arbeit ordnungsgemäß wieder aufgenommen. „Alle, die keinen Urlaub haben, sind an Bord“, sagte Hauptamtsleiter Jörg Zietemann.

Rathausbetrieb ohne Störung

Am Dienstagnachmittag war die seit dem frühen Vormittag bestehende Sperrung des Rathauses nach einer umfangreichen Suche wieder aufgehoben worden. Die Gefahr einer Explosion, die auf einem im Briefkasten des Rathauses gefundenen Zettel angekündigt worden war, hatte sich nicht bestätigt.

Gleichwohl nahm die Rathausspitze den Vorfall zum Anlass, das Sicherheitskonzept der Stadtverwaltung auf den Prüfstand zu stellen.

„Wir sind uns einig, dass sich etwas ändern muss“, sagte Hauptamtsleiter Jörg Zietemann, der den im Urlaub weilenden Bürgermeister vertritt. Es gehe darum, das Rathaus und vor allem die Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Die Installation von Videokameras werde bei den Überlegungen zur Verbesserung der Sicherheit auf jeden Fall eine Rolle spielen.

Überwachungskameras als Lösung?

Als Eigentümer des Rathauses sei die Stadt berechtigt, Überwachungskameras anzubringen, erklärte Zietemann. So könnten sowohl die Fassade des Rathauses als auch die Flure überwacht werden. Natürlich sei bei der Installation darauf zu achten, dass die Kamera nicht den öffentlichen Straßenraum ins Visier nehme. Aber das sei technisch kein Problem.

Eine andere Möglichkeit, das Personal zu schützen, sei die Einrichtung einer Personenschranke im Eingangsbereich. „Bislang sind wir ein offenes Haus, in dem jeder ein und ausgehen kann“, so Zietemann. Eigentlich solle das auch so sein. Aber wenn es um die Sicherheit der Rathausmitarbeiter gehe, dürfe auch das Thema Einlasskontrolle kein Tabu mehr sein. Nach der Rückkehr des Bürgermeisters werde man die verschiedenen Möglichkeiten diskutieren.

Drohbrief wird untersucht

Derweil laufen die Ermittlungen zu dem Vorfall auf Hochtouren. Der Zettel, auf dem die Bombendrohung formuliert war, werde derzeit von Experten untersucht, sagte Heiko Schmidt, Leiter der Pressestelle der Polizeidirektion West auf MAZ-Anfrage. Gegen den Verfasser des Zettels, werde wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gemäß § 126 des Strafgesetzbuches ermittelt.

Heiko Schmidt bat noch einmal um Unterstützung der Bevölkerung. Wer in der Zeit vom Montagabend bis Dienstagfrüh Personen am Briefkasten des Rathauses beobachtet habe, solle sich an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/275-0 wenden.

Von Markus Kniebeler