Rathenow

Am Sonnabend trafen zwölf Ruderer des Rathenower Ruder-Club Wiking von ihrer Sommerwanderfahrt am Vereinsgelände ein. Gestartet waren die Ruderer am Sonntag vor einer Woche.

Los war es aber erst einmal nicht mit dem Boot gegangen. Die drei Vierer wurden mit dem Bootsanhänger nach Lindow gebracht. Von dort aus startete dann die einwöchige Sommer­wander­fahrt am Lindower Gudelacksee.

„Die erste Etappe ging von Lindow nach Neuruppin. Wir sind um 11 Uhr in Lindow gestartet. Gegen 18 Uhr sind wir dann in Neuruppin unserem Tagesetappenziel angekommen. Dort haben wir Quartier bezogen und den Abend gemütlich ausklingen lassen“, erzählt Christian Lindemann.

Gruppenfoto nach dem obligatorischen Eis beim Restaurant Buhnenhaus an der Brandenburger Havel. Quelle: privat

Christian Lindemann ist seit 38 Jahren Mitglied im Ruderverein. Der 48-Jährige war vorher Leistungssportler bei den Ruderern. An den Sommerwanderfahrten nimmt er seit 2005 teil. „Die meisten von uns sind ehemalige Wettkampfruderer, die aus Altersgründen nicht mehr am Leistungssport teilnehmen“, erzählt Christian Lindemann.

Die zweite Etappe ging am nächsten Tag von Neuruppin nach Oranienburg. „Wir sind den Rhin entlang gerudert. Dabei mussten wir drei Schleusen passieren. Eine sehr schöne Naturlandschaft. Die Alten Bäume, Seerosen und der Uferbewuchs sind einfach traumhaft schön anzusehen“, schwärmt Christian Lindemann. „Am Abend haben wir dann noch einen Bummel durch Oranienburg gemacht“, erzählt er.

Klarmachen der Boote für die Tagesetappe auf dem Sattelplatz des Neuruppiner Ruder-Club . Quelle: privat

In der nächsten Etappe ging es dann die Oberhavel von Oranienburg bis nach Spandau herunter. „In Spandau haben wir bei einem uns bekannten Ruderclub übernachtet und Kraft für die nächste unsere längste Etappe gesammelt“, so Chrisitan Lindemann.

Vorher sind die Rathenower aber mit den Booten aber bis zur Zufahrt der Zitadelle Spandau herangefahren, um einen Blick auf das historische Bauwerk vom Wasser aus zu haben.

Rundfahrt um die Zitadelle Spandau. Quelle: privat

„Die nächste Etappe führte uns 44 Kilometer von Spandau durch die Potsdamer Gewässer bis nach Werder. In Werder haben wir eingekauft und selbst gekocht. Es gab Linsen mit Würstchen. Das war lecker“, erzählt Daniel Ehrle.

Abends haben die Ruderfreunde immer gemütlich zusammen gesessen. Schließlich ist die Sommerwanderfahrt für sie Urlaub, da wollen sie auch schon entspannen.

Vor den Toren Berlins auf dem Weg zum Wannsee. Quelle: privat

Daniel Ehrle kommt nicht aus dem Bereich Leistungssport, sondern ist seit 30 Jahren aktiver Wanderruderer. „Ich komme aus Köln. Meine Eltern haben schon an Wanderruderfahrten teilgenommen. Sie haben mich als Kind mitgenommen. Ich habe auf einer Wanderruderfahrt des Rathenower Vereins Wiking teilgenommen. Hier habe ich meine Frau kennengelernt und bin in Rathenow geblieben. Unsere Tochter ist jetzt sieben Monate alt. Wir wollen sie später auch auf den Wanderruderfahrten mitnehmen“, erzählt Daniel Ehrle.

Die Freude des Fahrtenleiters, wenn keine Wartezeit an der Schleuse anfällt und sein Zeitplan aufgeht. Quelle: privat

Von Werder ging es nach Brandenburg. „In Brandenburg haben wir noch einige Runden auf der Regattastrecke um der alten Zeiten willen gedreht. Schließlich sind hier viele von uns Wettkämpfe gefahren. Natürlich durfte unser obligatorisches Eis beim Restaurant Buhnenhaus nicht fehlen“, erzählt Christian Lindemann.

Von Brandenburg nach Plaue führte die vorletzte Etappe. „Wir haben im Schloss Plaue übernachtet, ehe wir uns auf die letzte Etappe von Plaue in unseren Heimathafen nach Rathenow begeben habe. Die Etappe war sehr schön und wieder von der Natur geprägt. Die konnte man hier gut genießen. Allerdings war es sehr heiß am letzten Tag. Und auf dem Wasser gibt es leider kaum Schatten. So sind wir alle zwar ziemlich k.o., aber sehr glücklich in Rathenow angekommen“, erzählt Daniel Ehrle.

Von Jürgen Ohlwein