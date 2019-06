Wegen Mordes an zwei Menschen, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung ist ein 54-Jähriger am Freitag vor dem Landgericht Potsdam zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wurde angeordnet. Der grausame Doppelmord hatte 2018 für große Bestürzung gesorgt.