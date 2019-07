Rathenow

Der Spielplatz Echsenland auf dem Rathenower Weinberg ist seit Dienstag gesperrt. Nach den sturzbachartigen Regenfällen am Montagabend waren Teile des Hangs abgerutscht.

Sicherheit nicht mehr gewährleistet

„Wir mussten den Platz aus Sicherheitsgründen sperren“, so Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus. An mehreren Stellen seien Teile der Hangoberfläche durch den Starkregen heruntergespült worden. Eine Nutzung des Spielplatzes könne ohne eingehende Sicherheitsprüfung derzeit nicht verantwortet werden.

Reparatur hat begonnen

Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes sind derzeit damit beschäftigt, die heruntergespülten Erdmassen wieder an ihren Urspungsort zurück zu befördern. Der untere Teil der großen Rutsche etwa, der unter dem Schlamm verschwunden war, lag am Mittwoch wieder frei.

Mit schwerem Gerät wird derzeit am Weinberghang gearbeitet. Quelle: Markus Kniebeler

Ob der Spielplatz nach den Reparaturarbeiten wieder genutzt werden kann, liegt allerdings nicht in der Entscheidungsgewalt der Stadt.

„In der kommenden Woche kommen TÜV-Prüfer, um den Spielplatz einer eingehenden Kontrolle zu unterziehen“, sagt Matthias Remus. Bei der Prüfung werde sich dann herausstellen, ob der Platz wieder geöffnet werden kann. Oder ob weitere bauliche Maßnahmen nötig sein werden, um die Sicherheit zu garantieren.

Erinnerung an das Unwetter 2015

Es ist nicht das erste Mal, dass das Echsenland gesperrt werden musste. Nach einem schweren Unwetter im Juni 2015 – damals fand im Havelland die Bundesgartenschau statt – musste der gesamte Weinberg einschließlich Spielplatz mehr als eine Woche lang gesperrt werden.

Konzertierte Aktion. Quelle: Markus Kniebeler

Ein Jahr später, im Mai 2016, wurde das Gelände erneut gesperrt. Nach einer TÜV-Kontrolle war festgestellt worden, dass die Erosion am Nordhang der einstigen Sandgrube bereits die Fundamente der Rutsche freigelegt hatte. Rund sechs Wochen dauerte es, bis die erforderlichen Reparaturen erledigt waren und das Spielgelände wieder geöffnet werden konnte.

Der Spielplatz Echsenland war im Rahmen der Bundesgartenschau 2015 für 900 000 Euro in einer ehemaligen Sandgrube am Fuße des Bismarckturmes installiert worden. Es ist der mit Abstand größte Spielplatz in Rathenow.

Von Markus Kniebeler