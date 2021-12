Europa retten, was jetzt geschehen muss – zu diesem Thema findet in der Stadtbibliothek Rathenow am Mittwoch eine Veranstaltung statt. Allen Gästen haben hierbei die Gelegenheit, sich über ihre Gedanken zur Europäischen Union, deren Funktionsweise und der Frage, wie und auf welche Weise Verbesserungen stattfinden sollten, auszutauschen.