Rathenow

Ein Höhepunkt im spätsommerlichen Eventkalender ist das zweitägige Rathenower Stadtfest am Wochenende. Vom 4. September bis zum 5. September warten auf die Besucher zahlreiche Bühnen und Veranstaltungen. Dazu lockt der verkaufsoffene Sonntag, die Händler hoffen auf viel Lauf- und Stammkundschaft.

Immer am ersten Wochenende im September steigt das Rathenower Stadtfest. Im vorigen Jahr haben es die Veranstalter aufgrund der Pandemie absagen müssen. Umso größer die Erleichterung und Freude, dass das zweitägige Großereignis dieses Jahr nun stattfinden darf.

Rathenow: das Programm am Sonnabend

Das ist das Programm für Sonnabend: Die Hauptbühne am Märkischen Platz bietet ab 10 Uhr musikalische Shows. Um 12 Uhr tritt das Duo „Na und“ auf, um 13.30 Uhr Caveliersta und um 15 Uhr Manuela Reimann & Limerick Horns. Ab 19.30 Uhr spielen die Village Boys

Die Jugendbühne am August-Bebel-Platz lädt ab 14 Uhr zum Konzert mit Julia Horn und Jannis Kertscher, um 15.30 Uhr AnnSo und Nora, 16.30 Uhr bis 1 Uhr DJ-Sets.

Von 10 Uhr an bis Mitternacht wartet auf die Besucher am Schleusenplatz ein buntes Unterhaltungsprogramm, tagsüber ausgerichtet auf Familien mit Kindern. Zum ersten Mal dabei sind die Artisten mit ihren Tieren vom Circus Renz.

Hüpfburgen und Zirkusparty

Eine Zirkusparty ist für 19 Uhr geplant. Hüpfburgen stehen am ganzen Wochenende auf dem Edwin-Rolf-Platz.

Im Innenhof der Askania-Werke können die Besucher an beiden Tagen über einen Flohmarkt streifen mit Workshop für Sprayer.

Sportlich ist das Programm an beiden Tagen am Rideplatz am Körgraben ganztägig ab 10 Uhr. Auf dem Volksfest-Platz in der Bergstraße haben Schausteller Sonnabend und Sonntag einen Rummel aufgebaut, geöffnet ist er ab 10 Uhr.

Frühschoppen und Autoschau

Am Sonntag geht das Rathenower Stadtfest mit Schwung und viel Spaß in seinen zweiten und letzten Tag. Programm auf der Hauptbühne läuft ab 10 Uhr. Um 10.30 Uhr lockt der musikalische Frühschoppen mit den Optis.

Jörn Milack tritt um 12.45 Uhr auf, um 14 Uhr können sich Fashionfans für die Modenschau einfinden. Am Schleusenplatz ist der Mitmach-Zirkus von Circus Renz von 10 bis 19 Uhr. Am Alten Hafen erwartet die Besucher eine Auto-Schau Rathenower Händler.

Das Konzept des Rathenower Stadtfestes setzt mit seinen Bühnen und Plätzen auf Dezentralität. Veranstalter ist der Rathenower Event-Manager Manfred Rücker. Im vorigen Jahr ersetzten die 1. Rathenower Kleinkunsttage das Fest.

Von MAZonline