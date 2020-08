Rathenow

Die Teilnahme des AfD-Stadtverordneten Ralf Maasch an der Kundgebung für den suspendierten Leiter der Jahngrundschule, Frank Gens, hat in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend für heftige Kritik gesorgt. „Wie vereinbaren Sie es mit Ihrem Amt als Vorsitzender des Ordnungsausschusses, an einer unangemeldeten Demonstration teilzunehmen?“, fragte Jean-Luc Meier (Grüne) den AfD-Politiker.

„Nicht tolerierbar“

Und Hartmut Rubach ( SPD) legte nach. Ein solches Verhalten sei nicht tolerierbar, sagte er. Und appellierte an die AfD, den Vorsitzenden abzulösen. Daniel Golze (Linke) schließlich führte aus, die Stadtverordneten hätten sich an Recht und Gesetz zu halten. Dagegen habe Maasch auf eklatante Weise verstoßen.

Tatsächlich war die Kundgebung vor der Jahngrundschule am 17. August nicht angemeldet worden. Außerdem trugen die Demonstranten keinen Mundschutz und hielten sich nicht an die coronabedingten Abstandsregeln.

Beruft sich auf sein Recht auf freie Meinungsäußerung: Ralf Maasch. Quelle: MAZ

Ralf Maasch erwiderte, auch als Abgeordneter habe er das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das habe er wahrgenommen. AfD-Fraktionschef Uwe Hendrich gab zu verstehen, dass er keinen Grund sehe, der Forderung, Ralf Maasch als Vorsitzenden des Ausschusses abzulösen, nachzukommen. Ende der Debatte.

Von Markus Kniebeler