Rathenow

Die Rathenower Stadtverordneten haben auf ihrer Sitzung am Mittwochabend eine überplanmäßige Mehrauszahlung zur Sanierung der Otto-Seeger-Schule in Rathenow-West in Höhe von 448.000 Euro gebilligt. Damit kann das Bauvorhaben wie geplant im Sommer starten.

Im August vergangenen Jahres hatten die Stadtverordneten eine Erweiterung der bereits geplanten Schulsanierung beschlossen. Damals waren die Mehrkosten auf rund 700.000 Euro geschätzt worden. Nach Auskunft von Bauamtsleiter Matthias Remus war diese Schätzung in den Folgemonaten mit konkreten Planungen unterlegt worden. Dabei habe sich der Mehrbedarf in der genannten Höhe ergeben.

Geld im Haushalt wird verschoben

Das Geld wird Remus zufolge anderen, nicht benötigten Haushaltspositionen entnommen. So sollen beispielsweise 300.000 Euro, die für die eigentlich geplante, aber dann verschobene Sanierung der Uferwand in der Jederitzer Straße vorgesehen waren, in die Schulsanierung fließen.

Die Stadtverordneten verabschiedeten die Mehrausgaben einstimmig. Mit einem weiteren Beschluss wurde der Auftrag zum Aufbau einer Mietcontaineranlage vergeben, in der die Grundschüler während der Bauzeit unterrichtet werden sollen.

470.000 Euro wird der Aufbau der Container kosten. Aufgestellt werden sollen sie im Frühjahr auf dem alten Sportplatz in der Pfarrer-Fröhlich-Straße schräg gegenüber vom Schulgebäude. Die Sanierung der Schule soll Ende 2022 abgeschlossen werden.

Von Markus Kniebeler