Rathenower Stadtverordnete wollen Innenstadt stärken

Rathenow

Der Innenstadtfonds, mit dem der Einzelhandel in Rathenow gestärkt werden soll, wird um 35 000 Euro auf 75 000 Euro aufgestockt. Das haben die Rathenower Stadtverordneten am Mittwochabend beschlossen. Die Modalitäten der Förderung sollen in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden.

Der Vorschlag, den Betrag für die Innenstadtförderung zu erhöhen, kam aus der Linkspartei. Fraktionschef Daniel Golze begründete die Vorlage mit der heiklen Lage, in die viele Unternehmer wegen der Corona-Pandemie geraten seien. „Es geht momentan nicht darum, zu fragen, was die Unternehmer für die Stadt tun können“, sagte Golze. „Jetzt geht es darum, was die Stadt für die Unternehmer tun kann.“ Golzes Parteikollegin Karin Dietze erklärte, die Stadt müsse sich in der derzeitigen Krisensituation zu ihren Geschäftsleuten bekennen.

Einige offene Fragen

Andreas Gensicke, Chef der CDU, stimmte dem grundsätzlich zu. Allerdings gab er zu bedenken, dass noch viele Fragen ungeklärt seien. „Wer zusätzliches Geld verteilen will, muss auch benennen, wo er dieses Geld hernimmt“, sagte er. Auch müsse klar geregelt werden, wer berechtigt sei, Hilfen aus dem Fonds in Anspruch zu nehmen. Um diese Dinge zu klären, sei es sinnvoll, den Beschluss in die Fachausschüsse zurückzuweisen.

Dem stimmte auch Karsten Ziehm (FDP) zu. Und mahnte Eile an. „Die Ausschusssitzung sollte so schnell wie möglich anberaumt werden", sagte Ziehm. Denn die Innenstadthändler steckten mitten in der Krise. „Wenn wir helfen wollen, müssen wir das sofort tun.“ Sonst könne es passieren, dass die Unterstützung zu spät komme.

Dem widersprach niemand. In diesen Tagen wollen sich die Vorsitzenden der Ausschüsse für Wirtschaft und Finanzen auf einen Termin für eine gemeinsame Sitzung einigen.

Von Markus Kniebeler