Theatergruppe gastiert im Modegeschäft

Rathenow

Wer am Wochenende zum Weinfest durch Rathenow schlendert und nach ein paar Gläschen Rosé oder Burgunder plötzlich Damen in Biedermeier-Kleidern sieht, dem sei gesagt, es liegt nicht am Wein.

Schuld ist die Theatergruppe Zeitlos, die den Rathenowern am Sonntag eine Kostprobe ihres neuen Stückes „Fisch zu viert“ kredenzen wird. Nicht auf einer Bühne, sondern in einem Modegeschäft.

Das Modehaus Wendt in der Berliner Straße verwandelt sich um 14 Uhr in den Tatort der Kriminalkomödie von Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer.

Premiere im Rathenower Kulturzentrum

Zwischen der neuen Herbst- und Wintermode treten die drei Brauerei-Erbinnen Charlotte ( Dagmar Lankau), Clementine ( Doris Schacht) und Cäcilie ( Karin Reimann) auf. Natürlich fehlt auch ihr Diener Rudolf nicht. Den mimt Ronny Geisler stilecht im Frack.

Das Publikum darf sich auf ein temporeiches Stück mit jeder Menge Sprachwitz und Komik freuen. Aber wie gesagt, es ist nur eine Kostprobe. Bis zur Premiere müssen sich die Theaterfreunde noch etwas gedulden.

Die findet am 8. März im Rathenower Kulturzentrum statt. „Also am internationalen Frauentag. Was aber nicht heißen soll, dass das Stück nur für Frauen interessant ist. Ganz im Gegenteil“, betont Doris Schacht. Sie gehört seit 25 Jahren der Theatergruppe an, in der auch ihre beiden Töchter und ihr Mann mitwirken.

Ronny Greinser (l.) mit seinen Mitstreitern der Theatergruppe Zeitlos während der Proben für „Fisch zu viert“. Quelle: Christin Schmidt

Knapp 30 Mitglieder sind derzeit beim Theater Zeitlos aktiv dabei. Wie der Vereinsname verrät, sind hier vom Schüler bis zum Senior die unterschiedlichsten Generationen vertreten.

Was alle vereint, ist die Liebe zum Theater. Dabei hat nicht jeder den Drang auf der Bühne zu stehen, aber alle helfen mit und packen an, um ein Stück zum Erfolg zu bringen.

Seit Februar probt ein Teil der Gruppe zweimal pro Woche für das neue Stück. Alle anderen studieren gerade das Märchen Rumpelstilzchen ein, das am 15. und 16. Dezember im Kulturzentrum aufgeführt wird.

Aufführung zu den Amateurtheatertagen geplant

Schließlich darf ein klassisches Märchen aufgeführt von Zeitlos in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. „Für unsere Märchen sind wir bei den Rathenowern bekannt und beliebt, die sind inzwischen Kult“, erklärt der Vereinsvorsitzende Ronny Greisner.

Er feierte seine Bühnenpremiere 2007 als siebenter Zwerg in Schneewittchen und steht nun in „Fisch zu viert“ als einziger Mann auf der Bühne.

30 Jahre Theatergruppe Zeitlos Die Rathenower Amateurtheatergruppe Zeitlos feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Gegründet hatte die Gruppe die Schauspielerin Magda Nießner im Jahr 1989. Seither bringt der Verein regelmäßig Stücke auf die Bühnen der Stadt und der Region. 2017 starb Nießner im Alter von 87 Jahren. Sie wirkte bis zuletzt in dem Verein mit, dem derzeit 27 Mitglieder angehören. Das jüngste Mitglied ist 14, das älteste 70. Den Vorsitz hat Ronny Greisner inne. Seine Stellvertreterin ist das langjährige Mitglied Doris Schacht.

„Wir wollen das Stück nächstes Jahr unter anderem im Mai bei den Brandenburgischen Amateurtheatertagen in Potsdam aufführen und da soll es natürlich sitzen“, erklärt Greisner die intensiven Proben.

Die Regie teilen sich Carolin Brunow und Marco Müller. Christa Hildebrand unterstützt als Souffleuse – sie springt ein, falls die Darsteller den Text vergessen. Um die Frisuren und die künstlerische Gestaltung des Bühnenbilds kümmert sich Doris Schacht.

Bettina Brüggemann hat die prachtvollen Kostüme geschneidert, in denen die Darsteller übrigens am Sonntag um 15 Uhr nach der kurzen Aufführung noch mit Bacchus das Weinfass anstechen.

Von Christin Schmidt