Rathenow

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten, in diesen krisenhaften Zeiten. Eine dieser guten Nachrichten wurde am Mittwoch im Rathenower Gewerbegebiet Grünauer Fenn produziert. Auf einer freien Fläche schräg gegenüber von der Biogasanlage rammten Anna Rokossa und weitere Mitstreiter die Spaten in die Erde. Und gaben damit das Startsignal für eine der größten privaten Investitionen in Rathenow der vergangenen Jahre.

Anna Rokossa ist Geschäftsführerin der westfälischen Firma Camina & Schmid. Diese erwarb im Jahr 2004 den Rathenower Produktionsbetrieb Rowa, der im Gewerbegebiet an der Gasanstalt Heizeinsätze und Kamine herstellt. Und zwar mit kontinuierlich steigendem Erfolg. Was zur Folge hat, dass die alte Produktionsstätte aus allen Nähten platzt. „Es fehlt uns schlicht und einfach an Platz“, hatte Rowa-Betriebsleiter Dirk Konschak bereits bei einem Unternehmensrundgang vor einem Jahr gesagt.

Mit der Enge soll bald Schluss sein. Auf der 24 000 Quadratmeter großen Fläche, die das Unternehmen im vergangenen Jahr von der Stadt Rathenow erworben hat, wird eine neue Firmenhalle entstehen, die gut doppelt so groß ist wie der bisherige Standort. Auf knapp 12 000 Quadratmetern ist dann so viel Platz, dass auch bei anhaltend guter Auftragslage vorerst keine erneute Raumnot befürchtet werden muss.

Millionenschwere Investition

Rund zehn Millionen Euro lässt das Unternehmen sich den Neubau kosten. Die Investition beschränkt sich Anna Rokossa zufolge nicht nur auf den Bau einer Halle mit angrenzendem Bürotrakt. Erneuert wird auch das gesamte technische Innenleben. Also Maschinen, Förderbänder und was sonst noch an Produktionstechnik benötigt wird.

Diese Komplettlösung wird die Umstellung des Betriebs erheblich erleichtern. „Bis auf wenige Ausnahmen müssen wir den alten Maschinenpark nicht ab- und wieder aufbauen“, sagt Rokossa. „Sondern wir können die Produktion ohne Zeitverlust hochfahren.“

Produktionsstart im kommenden Jahr

Bereits Ende dieses Jahres soll die neue Halle stehen. Läuft alles nach Plan, startet Anfang des kommenden Jahres die Produktion. „Wir können uns bei der derzeitigen Auftragslage keine große Unterbrechung erlauben“, sagt die Geschäftsführerin. „Deshalb werden wir uns darum bemühen, einen nahtlosen Übergang hinzubekommen.“

Rokossa war am Dienstag die Freude darüber anzumerken, dass mit dem Baustart ein neues Kapitel der Firmengeschichte begonnen wird. „Wir haben das lange geplant und sind glücklich, dass es jetzt losgeht“, sagte sie. Trotz der coronabedingten Schwierigkeiten der letzten Monate habe man es geschafft, den Bauplan einzuhalten. „Das war eine Punktlandung“, sagte sie. Und lobte die Rathenower Verwaltung, die auf dem Weg zum Baustart alle erdenkliche Unterstützung geleistet habe.

Bekenntnis zu Rathenow

Als vor einiger Zeit die Entscheidung anstand, eine neue Produktionsstätte zu errichten, war für die Geschäftsführung schnell klar, dass man nicht in eine andere Region ziehen werde, sondern nach einem Standort in der Nähe des jetzigen Betriebs suchen wolle. „Unser Kapital ist die hervorragend ausgebildete Belegschaft“, so Rokossa. Die habe man auf keinen Fall verlieren wollen.

Und mit großer Wahrscheinlichkeit werden nach Eröffnung des neuen Werks dort mehr als die derzeit 55 fest angestellten Rowa-Mitarbeiter tätig sein. Zum einen werden zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht, um die steigende Nachfrage nach Rowa-Produkten befriedigen zu können. Außerdem soll in Rathenow ein Team gebildet werden, das sich um den Prototypenbau kümmert, der bislang von externen Firmen erledigt wurde.

Ausbildung in Rathenow

Zum anderen sollen im Grünauer Fenn auch Nachwuchskräfte ausgebildet werden. Bislang war das nur am Stammsitz des Unternehmens in Bissendorf möglich. Künftig können Lager- und Logistikarbeiter, Industriekaufleute und Produktdesigner ihr Handwerkszeug im neuen Rowa-Werk erwerben.

Wenn man die leere Fläche sieht, auf der im noch vergangenen Sommer Archäologen nach Zeugnissen der jüngsten Vergangenheit suchten, kann man sich kaum vorstellen, dass hier im kommenden Jahr die Produktion auf Hochtouren läuft. Aber so wird es kommen. Die Erfolgsgeschichte des Ofenbaus aus Rathenow wird fortgeschrieben.

