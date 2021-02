Rathenower Unternehmer starten Gutscheinaktion mit Händlern und Wirten

Rathenow

Der Rathenower Unternehmerverein hat sich jetzt noch einmal mit der Situation der Einzelhändler und Gastwirte beschäftigt. Die Debatte, an der auch der Vorsitzende der Rathenower Stadtverordnetenversammlung, Corrado Gursch, teilnahm, endete in einem Aufruf:„Habt Spaß am Einkauf in den Geschäften unserer Stadt oder genießt die kulinarischen Dienstleistungen unserer schönen Restaurants – diesen Wunsch würden wir Ihnen (mit Einschränkungen) gerne auch in Pandemiezeiten erfüllen.“

Stets für die Kunden da

Wie der Unternehmerverein deutlich macht, benötigt man dazu die Unterstützung der Rathenower. In dem Aufruf heißt es: „Unsere Gastronomen bieten partiell einen Hol- und Bring- beziehungsweise Außerhaus-Service an. Die Modegeschäfte in Rathenow stehen für individuelle Abreden jederzeit zur Verfügung. Alle, die unsere Stadt so lebenswert machen sind auch jetzt stets für die Kunden da.“

Die Händler und Gewerbetreibenden brauchen gerade in dieser schweren Zeit die Hilfe der Rathenower. „Damit wir nicht irgendwann vor leeren Schaufenstern stehen oder durch Straßenzüge schlendern, an deren Türen ,Wegen Geschäftsaufgabe geschlossen’ steht“, heißt es bei den Unternehmern weiter.

Wichtiges Gespräch

Der Vorstand des Vereins Unternehmer für Rathenow hat sich aus diesem Grund mit dem Vorsitzenden unserer Stadtverordnetenversammlung Herrn Corrado Gursch darüber ausgetauscht, wie man die Stadt am Leben halten kann – mit interessanten Angeboten auch unter den Bedingungen, wie sie derzeit herrschen. Eine Idee, die in diesem Gespräch entstanden ist, ist der Erwerb von Gutscheinen, mit denen der Einkauf von Waren und Dienstleistungen bei lokalen Einzelhändlern, Gastronomen und Modegeschäften sowie anderen Gewerbetreibenden möglich ist

Corrado Gursch, Vorsitzender der SVV Rathenow Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Diese Gutscheine kann jeder Interessierte mit unterschiedlichen Beitragshöhen erwerben und zu besonderen Anlässen, wie beispielsweise Geburtstagen oder anderen freudigen Ereignissen sowohl im Familienkreis als auch im betrieblichen Umfeld verschenken.

Eine zeitliche Begrenzung für die Einlösung dieser Gutscheine gibt es nicht.

Die Gesprächsteilnehmer, so wie die Vorstandsmitglieder des Unternehmervereins und Herr Corrado Gursch haben diese Idee bereits umgesetzt und können diesbezüglich schon mit konkreten Zahlen aufwarten. So zum Beispiel der SVV-Vorsitzende mit 25 Gutscheinen, die er gemeinnützig einsetzen möchte.

Noch mehr Gutscheine

Eine gleiche Anzahl von Gutscheinen wird von vier Vorstandsmitgliedern des Unternehmervereins ebenso für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt – das ergibt einen Betrag in Höhe von 1.250,00 Euro.

Vergeben werden sollen diese Gutscheine an das Pflegepersonal der Krankenhauseinrichtungen, die gerade in diesen Tagen unter hohen persönlichen Belastungen dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem am laufen bleibt. „Das ist ein Dankeschön ,das doppelt hilft“, schreibt der Unternehmerverein.

Und abschließend heißt es in dem Aufruf: „Jetzt gilt es, unsere in den letzten Jahren sehr schön gestaltete Innenstadt am Leben zu erhalten und unsere Händler und Gewerbetreibenden zu unterstützen.

Von Joachim Wilisch