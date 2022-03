Rathenow

Rathenows Wahlleiter Reibern Erben absolvierte am Vormittag eine Tour durch alle 23 Urnenwahllokale, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Weil er schon mal da war, brachte Erben den Wahlhelfern auch gleich das Erfrischungsgeld vorbei. „Läuft bislang alles reibungslos“, so Erbens Fazit am Sonntagmittag. „Allerdings hält sich die Wahlbeteiligung leider noch in Grenzen.“

Von MAZonline